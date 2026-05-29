ČEKA GA VELIKI POSAO /

Osijek ima novog sportskog direktora: Stigao je stručnjak koji je radio u Chelseaju

Osijek ima novog sportskog direktora: Stigao je stručnjak koji je radio u Chelseaju
Foto: Screenshot/Facebook/NKOsijek

Dovođenje Kennetha Zandvlieta veliki je potez predsjednice Alexandre Vegh

29.5.2026.
13:40
Sportski.net
NK Osijek ima novog sportskog direktora. Nizozemac Kenneth Zandvliet predstavljen je na Opus Areni kao novi čovjek koji Osijeku treba donijeti preokret. 

"Kenneth Zandvliet naš je novi sportski direktor! Gospodine Zandvliet, dobro nam došli i želimo Vam puno uspjeha u radu!", objavio je Osijek na svojim društvenim mrežama. Nizozemac surinamskih korijena na Opus Arenu stiže s pozicije šefa skautske službe nizozemskog prvoligaša Heerenveena. Prije toga imao je iskustvo u Chelseaju gdje je bio zadužen za praćenje i procjenu mladih igrača na području Beneluksa, fokusirajući se na talente u dobi od 17 do 23 godine.

Njegov profesionalni put započeo je znatno ranije u nizozemskom klubu Go Ahead Eagles, gdje je proveo čak jedanaest godina, prvo kao trener u mlađim kategorijama, a zatim i u skautskoj službi. Nakon toga, dvije je godine radio kao skaut za FC Twente, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju u svijetu nizozemskog nogometa.

Dovođenje Kennetha Zandvlieta veliki je potez predsjednice Alexandre Vegh koja mora preokrenuti situaciju u Osijeku. Slavonskom klubu potreban je remont i prvi Zandvlietov zadatak bit će odraditi temeljitu selekciju za sljedeću sezonu. 

Nk Osijek Sportski Direktor Hnl Chelsea
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
