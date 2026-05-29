Osijek ima novog sportskog direktora: Stigao je stručnjak koji je radio u Chelseaju

NK Osijek ima novog sportskog direktora. Nizozemac Kenneth Zandvliet predstavljen je na Opus Areni kao novi čovjek koji Osijeku treba donijeti preokret.

"Kenneth Zandvliet naš je novi sportski direktor! Gospodine Zandvliet, dobro nam došli i želimo Vam puno uspjeha u radu!", objavio je Osijek na svojim društvenim mrežama. Nizozemac surinamskih korijena na Opus Arenu stiže s pozicije šefa skautske službe nizozemskog prvoligaša Heerenveena. Prije toga imao je iskustvo u Chelseaju gdje je bio zadužen za praćenje i procjenu mladih igrača na području Beneluksa, fokusirajući se na talente u dobi od 17 do 23 godine.

Njegov profesionalni put započeo je znatno ranije u nizozemskom klubu Go Ahead Eagles, gdje je proveo čak jedanaest godina, prvo kao trener u mlađim kategorijama, a zatim i u skautskoj službi. Nakon toga, dvije je godine radio kao skaut za FC Twente, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju u svijetu nizozemskog nogometa.

Dovođenje Kennetha Zandvlieta veliki je potez predsjednice Alexandre Vegh koja mora preokrenuti situaciju u Osijeku. Slavonskom klubu potreban je remont i prvi Zandvlietov zadatak bit će odraditi temeljitu selekciju za sljedeću sezonu.