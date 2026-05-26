Osijek novog sportskog direktora pronašao u čovjeku koji je talente tražio za Chelsea

Kenneth Zandvliet trebao bi postati novi sportski direktor Osijeka, doznaje Germanijak. Riječ je o pedesetdvogodišnjem Nizozemcu koji trenutno radi kao glavni skaut Heerenveena.

Na toj je poziciji od 2023., a ranije je radio u engleskom velikanu Chelseaju te nizozemskom Twenteu, gdje je bio zadužen za pronalazak talenata za nogometnu akademiju.

Kako piše Germanijak, Nizozemac je već nekoliko dana u Osijeku, gdje skenira situaciju i pegla detalje svog angažmana. Uzevši u obzir da čak osmorici igrača istječe ugovor ili posudba, Zandvliet će sigurno imati pune ruke posla.

Podsjetimo, Osijek je ovu sezonu završio na pretposljednjem, devetom, mjestu nakon što je Tomislav Radotić stabilizirao situaciju. Njegova je situacija također zasad nerazjašnjena iako se sam (privremeni?) trener nekoliko puta žalio na igrački kadar.