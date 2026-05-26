FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAJ POTRAZI /

Osijek novog sportskog direktora pronašao u čovjeku koji je talente tražio za Chelsea

Osijek novog sportskog direktora pronašao u čovjeku koji je talente tražio za Chelsea
×
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nizozemac je ranije radio u Chelseaju i Twenteu, a stiže iz Heerenveena

26.5.2026.
22:09
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Kenneth Zandvliet trebao bi postati novi sportski direktor Osijeka, doznaje Germanijak. Riječ je o pedesetdvogodišnjem Nizozemcu koji trenutno radi kao glavni skaut Heerenveena.

Na toj je poziciji od 2023., a ranije je radio u engleskom velikanu Chelseaju te nizozemskom Twenteu, gdje je bio zadužen za pronalazak talenata za nogometnu akademiju.

Kako piše Germanijak, Nizozemac je već nekoliko dana u Osijeku, gdje skenira situaciju i pegla detalje svog angažmana. Uzevši u obzir da čak osmorici igrača istječe ugovor ili posudba, Zandvliet će sigurno imati pune ruke posla.

Podsjetimo, Osijek je ovu sezonu završio na pretposljednjem, devetom, mjestu nakon što je Tomislav Radotić stabilizirao situaciju. Njegova je situacija također zasad nerazjašnjena iako se sam (privremeni?) trener nekoliko puta žalio na igrački kadar.

Nk Osijek
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike