Novi signal za Zapadni Balkan? Njemačka i Francuska guraju novi model ulaska u EU

Njemački kancelar Friedrich Merz danas je u Crnoj Gori, na samitu EU - zapadni Balkan. U Tivtu su se okupili čelnici država i vlada Europske unije i šest balkanskih zemalja koje žele pristupiti EU, ali uglavnom već godinama čekaju na prijem, piše Deutsche Welle.

Merz izrazio je kritike u vezi s procesom proširenja Europske unije. "Činjenica da nismo primili nijednu novu članicu 13 godina pokazuje da je problem i u Europskoj uniji", rekao je Merz uoči sastanka šefova država i vlada članica EU-a i zapadnog Balkana ovoga petka u Tivtu u Crnoj Gori.

"Europska unija mora pokazati da je i sposobna i voljna širiti se", dodao je.

Merz je naglasio da se osjeća "ohrabrenim jutrošnjim razgovorima", iako je "još uvijek pred nama dug put". No zadatak je, kaže, "izvodiv". Neke države su "već dobro napredovale", posebno zemlja domaćin, Crna Gora.

'Novi zamah' u proširenju EU

Dan uoči samita u Tivtu Francuska i Njemačka su objavile dokument u kojem se poziva na "novi zamah" u proširenju EU-a. Dvije se zemlje u zajedničkom dokumentu zalažu za poduzimanje početnih koraka prema integraciji čak i prije nego što se dobije punopravno članstvo, kako bi se stvorili poticaji za reforme.

Ispunjavanje posebnih kriterija za pristupanje bit će nagrađeno, primjerice, povlaštenim pristupom jedinstvenom tržištu EU-a ili imenovanjem promatrača u institucije EU. Takav pristup namijenjen je i Moldaviji, koja graniči s Ukrajinom.

Za samu Ukrajinu, Merz je prvotno, prije dva tjedna, predložio "pridruženo članstvo", u biti oblik "light-članstva u EU". Ta zemlja, koja je trenutačno pod napadom Rusije, takav pristup odbacuje i inzistira na brzom, punopravnom članstvu.

Njemačka agencija naglašava da Merzovu inicijativu vezanu uz Ukrajinu treba promatrati odvojeno od zajedničkog njemačko-francuskog nastojanja vezanog uz zapadni Balkan.

Napetosti između Srbije i Crne Gore

Pred samitom u Tivitu, eskaliralo je između Srbije i Crne Gore. Podsjetimo, crnogorska policija vratila zrakoplov u kojemu su se navodno nalazile pristaše predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kao razlog je navela zabrinutost zbog "unutarnje i nacionalne sigurnosti".

Naknadno su se pojavila izvješća da su se crnogorski građani suočili sa znatnim kašnjenjima pri ulasku u Srbiju zbog sigurnosnih provjera ili da im je čak potpuno odbijen ulazak.

Štoviše, obavještajna služba Srbije savjetovala je predsjednika Vučića da ne prisustvuje summitu, navodeći kao razlog "neprijateljske aktivnosti stranih obavještajnih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori".

Srpska služba upozorila da bi Radoje Zvicer, navodno vođa jedne od najvećih crnogorskih kriminalnih bandi, trenutačno mogao biti u zemlji. Srpska obavještajna služba optužila je crnogorske vlasti da nisu primjereno osigurale summit.

Predsjednik Vijeća EU Antonio Costa je na zajedničkoj konferenciji za novinare s Vučićem u Beogradu rekao: "Imamo puno povjerenje u crnogorske vlasti."

Poseban sastanak s Vučićem

Vučić je u međuvremenu stigao na summit. S ostalim čelnicima, prisustvovao je i svečanoj večeri koju su organizirali predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić. U Tivtu je povećan broj policijskih ophodnji i kontrolnih točaka.

Predsjednik Srbije nije sudjelovao u proslavama povodom 20. godišnjice neovisnosti Crne Gore održanim 21. svibnja. Što se tiče njegova sudjelovanja na summitu EU-zapadni Balkan, rekao je da tamo putuje ne na poziv vlade u Podgorici, nego na poziv predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

Prema izvorima agencije AFP iz njemačke vlade, na marginama summita u Tivtu planiran je zajednički sastanak Merza, Coste, Von der Leyen i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona s Vučićem.