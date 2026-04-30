Upozorenje Svjetske banke: Zapadni Balkan suočit će se s usporenim gospodarskim rastom i višom inflacijom

Kriza na Bliskom istoku utjecat će i na gospodarstva zapadnog Balkana, pa će se zemlje u toj regiji ove i iduće godine suočiti s usporenim gospodarskim rastom i povećanom inflacijom, upozorili su iz Svjetske banke.

U redovitoj šestomjesečnoj regionalnoj analizi objavljenoj u Sarajevu stoji kako se očekuje "prigušeni" gospodarski rast tijekom 2026. i 2027. godine pod utjecajem prelijevanja posljedica sukoba na Bliskom istoku, tvrdokorne inflacije i povećane neizvjesnosti.

Prognoze Svjetske banke za zapadni Balkan pokazuju da će gospodarski rast Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije dostići 2,8 posto u 2026., što je za 0,3 postotna boda ispod prethodnih projekcija. U 2027. očekuje se skromno ubrzanje regionalnog rasta na 3,2 posto.

Kosovo prednjači, BiH na začelju

Najviši rast BDP-a od 3,9 posto za ovu godinu projiciran je za Kosovo, a najniži za BiH, gdje bi trebao biti na razini od 2,5 posto. Kosovo bi i u 2027. trebalo imati najveći rast BDP-a u regiji, na razini od 3,9 posto, dok je za BiH, Sjevernu Makedoniju i Srbiju predviđen rast od tri posto.

Kako bi se zadržao zamah reformi u zemljama regije, koje se suočavaju s manjkom radne snage, od ključne važnosti bit će povećanje udjela aktivnog stanovništva na tržištu rada, naveli su iz Svjetske banke.

Stanovništvo zapadnog Balkana, prema ovom izvještaju, stari brže nego bilo gdje u Europi. Tijekom idućeg desetljeća najmanje jedna od pet osoba u regiji bit će starija od 65 godina, radno aktivno stanovništvo odlazi u potrazi za boljim plaćama i perspektivama u inozemstvu, a dok se osjeća nestašica radne snage u ključnim sektorima, mnogo ljudi nije radno aktivno ili je odustalo od traženja posla.

