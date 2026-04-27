FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE ODRŽIVO? /

Trump razgovarao o novom iranskom prijedlogu za okončanje rata: 'Bila je rasprava o tome'

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Trump i dalje želi da se otvori tranzitni naftni plovni put kroz Hormuški tjesnac i da Iran preda svoj obogaćeni uranij

27.4.2026.
20:39
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u ponedjeljak sa svojim glavnim savjetnicima za nacionalnu sigurnost o novom iranskom prijedlogu za okončanje rata, rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Leavitt nije rekla što Trump misli o prijedlogu prema kojem bi se Hormuški tjesnac otvorio, a iranski nuklearni program raspravljao kasnije. No, rekla je da Trumpovi osnovni zahtjevi ostaju isti.

Trump želi da se otvori tranzitni naftni plovni put kroz Hormuški tjesnac i da Iran preda svoj obogaćeni uranij.

"Ne bih rekla da to razmatraju. Samo bih rekla da je jutros bila rasprava o kojoj ne želim prerano govoriti i sigurna sam da ćete o toj temi čuti izravno od predsjednika", rekla je.

Teheran razmatra Trumpov zahtjev

Istovremeno, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči objavio je u ponedjeljak na Telegramu da Teheran razmatra zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore.

Novinarima u Rusiji je rekao da je Trump zatražio pregovore jer Sjedinjene Države nisu postigle nijedan od svojih ciljeva.

Trump je otkazao posjet svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Islamabadu radi razgovora o okončanju sukoba i rekao da ga Iran može nazvati ako želi pregovarati.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike