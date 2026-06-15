Luka Sučić: 'Kad se sjetim one Turske 2008., cijela obitelj je gledala i plakao sam'

Plakao sam nakon poraza Hrvatske u Beču od Turske, prisjetio se Luka Sučić prvog velikog natjecanja koje je pratio kao "klinac".

Sada je ispred njega Svjetsko prvenstvo, njegovo drugo.

"U prvom susretu nas čeka nas jak suparnik, dobri igrači. Trebat ćemo biti kompaktni, sigurno će biti faza igre kada će nam biti teško, ali vjerujem da možemo izvući pozitivan rezultat," kazao je Sučić koji je za reprezentaciju debitirao u listopadu 2021. godine, a do sada je upisao 21 nastup, uz jedan gol postignut protiv Gibraltara prošle godine.

Iza Sučića je druga španjolska sezona, u dresu Real Sociedada imao je priliku igrati protiv veznjaka Real Madrida Judea Bellinghama.

"Bellingham je jedan od najboljih veznjaka na svijetu, čudilo bi me ako neće igrati u prvih 11, trebamo se paziti njega."

Ima iskustvo igranja na SP-u, bio je u Katru.

"Bitno je doživjeti tu atmosferu, nisam imao minutažu u Katru, ali bio je doživljaj biti tamo. Tada sam bio najmlađi, sada imamo drugačija očekivanja. Imamo dobar miks starijih i mlađih igrača."

'Dat ću sve od sebe'

Istaknuo je kako mu odgovara novi sustav igre.

"Vidim se na poludesnoj poziciji, odgovara mi. Dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje"

Istaknuo je kako ga raduje podrška navijača koju osjeti na svakom koraku.

"Lijepo je vidjeti naš narod, gdje god igramo, uvijek nas ima dosta. Veliki je ponos igrati za ovaj grb. Nama su naši navijači 12. igrač, mi ginemo za njih na terenu. Očekujemo sjajnu atmosferu u Dallasu."

Otkrio je i koje mu je veliko natjecanje ostalo u sjećanju dok je kao "klinac" pratio utakmice.

"Posebno se sjećam utakmice protiv Turske u Beču, cijela obitelj je gledala. Plakao sam nakon poraza," kazao je.