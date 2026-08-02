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Bivši izbornik otkrio: 'Uskoro odlučujem, a jedna opcija ne dolazi u obzir'

Bivši izbornik otkrio: 'Uskoro odlučujem, a jedna opcija ne dolazi u obzir'
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Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

"Rad u klubu ne dolazi u obzir", istaknuo je bivši izbornik.

2.8.2026.
11:00
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
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Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je kako će uskoro objaviti koju će reprezentaciju preuzeti nakon dugih i veoma uspješnih devet godina na klupi Hrvatske.

Dalić je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrio kako rad u klubu "ne dolazi u obzir", prije nego što je rekao čemu je najbliži:

"Bez lažne skromnosti, istaknut ću kako je poziva bilo i više nego dovoljno. Odluku o novom reprezentativnom kormilu donijet ću vrlo brzo, jer želim početi novi posao već u prvim danima jeseni. Kako sada stvari stoje, najrealnija opcija je 'dolje' u Aziji, a zemlju bih vam zasad, ipak, prešutio", rekao je bivši izbornik.

Dalić je Hrvatsku vodio u 111 navrata, pobijedivši u njih 62. U devet godina na klupi "Vatrenih" bivši je izbornik osvojio svjetsko srebro i broncu te drugo mjesto u Ligi nacija.

Zlatko Dalić
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