FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR U GAZI /

Izraelci raketama pogodili stambene zgrade, među ubijenima i djeca

Izraelci raketama pogodili stambene zgrade, među ubijenima i djeca
×
Foto: Apaimages/Sipa Press/Profimedia

Nastavljaju se sukobi unatoč primirju koje je na snazi u Gazi od listopada 2025.

2.8.2026.
11:35
Hina
Apaimages/Sipa Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Najmanje sedam Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze, javili su lokalni mediji u nedjelju.

Palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je da je raketa pogodila stan u zgradi u gradu Gazi, ubivši dvije osobe, uključujući dijete.

Dvije osobe, uključujući ženu, poginule su u još jednom napadu u središnjem dijelu Pojasa Gaze, navela je.

Troje drugih, među kojima dijete, poginulo je u napadu na stambenu zgradu sjeveroistočno od Kan Junisa u južnom dijelu obalnog pojasa, prema izvješću.

Izraelski vojni glasnogovornik rekao je da se izvješća istražuju.

Sukobi usprkos primirju

Primirje je na snazi u ratu u Gazi od listopada 2025., ali smrtonosni napadi i sukobi nastavljaju se. Izraelska vojska nedavno je ubila određen broj osumnjičenih članova terorističkih organizacija Hamas i Islamski džihad.

Vojska je objavila da je u subotu ubijen osumnjičeni borac Hamasa. Prema izraelskim obavještajnim podacima, infiltrirao se u Kibuc Nir Oz tijekom masakra u južnom Izraelu 7. listopada 2023.

Još jedan osumnjičeni zapovjednik Hamasa ubijen je u petak, prema vojsci. Za oba Palestinca rečeno je da su pripremali napade na izraelske vojnike. Ubijeni su "u ciljanim zračnim napadima radi uklanjanja prijetnje koju su predstavljali", navedeno je.

Prije napada poduzete su mjere za ograničavanje potencijalne štete civilima, rekla je vojska, uključujući upotrebu precizno navođenih streljiva i nadzor iz zraka.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak da je postignut sporazum o "potpunom razoružanju" Hamasa. Međutim, grupa nije potvrdila pomak u pregovorima.

Pojas GazeIzraelPalestinci
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike