Kongres izglasao rekordni vojni zakon: SAD i Izrael planiraju integraciju oružanih snaga

Zastupnički dom američkog Kongresa tijesno je usvojio prijedlog proračuna od 1,5 bilijuna dolara za Ministarstvo rata. Prijedlog uključuje i kontroverznu odredbu o trajnom širenju američke vojno-tehnološke suradnje s Izraelom. Nakon Zastupničkog doma rasprava se seli u Senat.

To bi, kako je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, pretvorilo Izrael iz primatelja strane pomoći u punopravnog partnera, piše Middle East Eye.

Članak 219

U središtu je spora Članak 219 u verziji zakona koju je usvojio Zastupnički dom, odnosno Članak 1217 u senatskoj verziji. Odredbom se predviđa uspostavljanje inicijative za obrambeno-tehnološku suradnju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Tako bi se izraelske ili zajednički razvijene tehnologije lakše ugrađivale u američke vojne sustave.

Prema ovom prijedlogu, američki ministar obrane bio bi zadužen za formalizaciju suradnje u područjima borbe protiv dronova, raketne i zračne obrane, kvantnog računalstva, sustava umjetne inteligencije te kibernetičkog i elektroničkog ratovanja.

'Odluka bez presedana'

Kritičari upozoravaju da bi takva odredba dodatno učvrstila izraelsku prisutnost u američkom obrambenom lancu opskrbe, ali i smanjila prostor Kongresu da kroz godišnji proračunski proces utječe na te programe.

Republikanski kongresnik Thomas Massie rekao je da je odredba izdaja američkog suvereniteta.

Bivši dužnosnik State Departmenta Josh Paul rekao je da je riječ o političkoj odluci kojom se takva suradnja ne samo omogućuje nego i nalaže

"Ono što ovdje imate u suštini je politička odluka da se to zahtijeva. Da je to bilo nešto što su američka vlada ili američka industrija htjele učiniti, to bi već mogle učiniti. Ne postoji zakon koji to zabranjuje. Ono što ovdje imate u suštini je politička odluka kojom se to nalaže... i kojom se izraelske tehnologije određuju za ugradnju u američke vojne platforme. Obje su te stvari bez presedana", rekao je bivši dužnosnik State Departmenta.

Dio senatora i zastupnika, republikanaca i demokrata, usprotivio se prijedlogu. Međutim, amandman za uklanjanje Članka 219 nije prošao. Ako i Senat usvoji prijedlog, oba doma Kongresa morat će usuglasiti konačnu verziju pravila za buduću američko-izraelsku obrambeno-tehnološku inicijativu.