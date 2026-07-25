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POŽAR NA KRFU /

Vatra buknula u središtu otoka: Gašenje otežavaju vjetar i visoke temperature

Vatra buknula u središtu otoka: Gašenje otežavaju vjetar i visoke temperature
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Foto: Screenshot 'X'/in_gr

Zasad nema informacija da su ugrožena naseljena područja niti da ima ozlijeđenih

25.7.2026.
14:17
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/in_gr
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U subotu ujutro, izbio je požar na području Giannadesa u središnjem dijelu Krfa, zbog čega je proglašena uzbuna u grčkoj vatrogasnoj službi, prenosi Protothema.

Na požarište su odmah upućene kopnene i zračne snage koje pokušavaju spriječiti daljnje širenje vatre. U gašenju sudjeluje 18 vatrogasaca, pješačka skupina 15. EMODE-a, volonteri i četiri vatrogasna vozila, dok iz zraka djeluju dva helikoptera.

Gašenje otežava vjetar

Požar i dalje snažno gori, a vatrogascima posao otežavaju česte promjene smjera vjetra, visoke temperature i vrlo niska vlažnost zraka, zbog čega se vatra može brzo proširiti.

Vatrogasne ekipe ostaju na terenu i nastavljaju borbu s požarom. Zasad nema informacija da su ugrožena naseljena područja niti da ima ozlijeđenih. 

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