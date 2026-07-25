Vatra buknula u središtu otoka: Gašenje otežavaju vjetar i visoke temperature

U subotu ujutro, izbio je požar na području Giannadesa u središnjem dijelu Krfa, zbog čega je proglašena uzbuna u grčkoj vatrogasnoj službi, prenosi Protothema.

Na požarište su odmah upućene kopnene i zračne snage koje pokušavaju spriječiti daljnje širenje vatre. U gašenju sudjeluje 18 vatrogasaca, pješačka skupina 15. EMODE-a, volonteri i četiri vatrogasna vozila, dok iz zraka djeluju dva helikoptera.

Gašenje otežava vjetar

Požar i dalje snažno gori, a vatrogascima posao otežavaju česte promjene smjera vjetra, visoke temperature i vrlo niska vlažnost zraka, zbog čega se vatra može brzo proširiti.

🔥Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Γιαννάδες, στην κεντρική Κέρκυρα.



Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.



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Vatrogasne ekipe ostaju na terenu i nastavljaju borbu s požarom. Zasad nema informacija da su ugrožena naseljena područja niti da ima ozlijeđenih.