Stiže Super El Niño i i prva prognoza za jesen: Modeli ne slute na dobro

Najnovije analize oceana pokazuju da se u tropskom dijelu Tihog oceana ubrzano razvija vrlo snažan El Niño, a meteorološki modeli upućuju na mogućnost da tijekom jeseni i zime preraste u tzv. Super El Niño.

Prema prognozama, sezonske anomalije mogle bi premašiti prag od dva Celzijeva stupnja, što bi ovaj događaj svrstalo među najjače zabilježene, upozorava Severe Weather Europe.

Iako El Niño svoj najveći utjecaj ima na tropska područja i Sjevernu Ameriku, novi sezonski modeli pokazuju da će se njegov atmosferski signal tijekom jeseni jasno odraziti i na vremenske prilike u Europi.

Foto: severe weather europe

Veći dio Europe očekuje više oborine

Prve dugoročne prognoze za meteorološku jesen, koje obuhvaćaju razdoblje od rujna do studenoga, pokazuju neuobičajeno razvijen atmosferski obrazac koji više nalikuje tipičnom zimskom odgovoru na El Niño nego uobičajenim jesenskim prilikama.

Europski model ECMWF prognozira područje sniženog tlaka nad Atlantskim oceanom koje se proteže prema Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj. Takav raspored pogoduje zapadnom strujanju nad europskim kontinentom i dotoku toplijeg zraka s jugozapada.

Foto: severe weather europe

Zbog toga model za veći dio Europe predviđa temperature iznad prosjeka. Najizraženije pozitivne anomalije očekuju se nad središnjim, zapadnim i jugoistočnim dijelovima kontinenta, dok se topliji zrak prema prognozi širi prema sjeveru.

Sličan signal vidljiv je i u prognozi oborina. ECMWF predviđa iznadprosječne količine oborine u velikom dijelu Europe, što povezuje s izraženijim zapadnim strujanjem i područjem niskog tlaka nad Atlantikom koje kontinentalnom dijelu Europe donosi više vlage i povećava mogućnost češćih oborina.

Autori analize ističu kako ovakav raspored atmosferskih sustava predstavlja iznenađujuće razvijen odgovor atmosfere na El Niño već tijekom jeseni jer je sličan obrascu koji se češće viđa početkom ili sredinom zime.

Foto: severe weather europe

NMME potvrđuje prognozu europskog modela

Sličnu prognozu daje i sjevernoamerički višemodelni sustav NMME. I taj model pokazuje nastavak razvoja vrlo snažnog El Niña koji bi vrhunac trebao dosegnuti tijekom kasne jeseni i početka zime. Za Europu prognozira temperaturni kontrast u kojem pozitivne anomalije rastu od zapada prema istoku kontinenta, što također upućuje na prevladavanje zapadnog strujanja.

Prognoza oborina prema NMME-u pokazuje vlažnije uvjete nad sjeverozapadnim, središnjim i jugoistočnim dijelovima Europe. Takav raspored upućuje na vjerojatno postojanje područja niskog tlaka nad sjevernim Atlantikom koje prema Europi donosi blag i vlažan oceanski zrak, vrlo slično onome što pokazuje i europski ECMWF.

Modeli pokazuju da bi se isti obrazac mogao zadržati i tijekom prijelaza u zimu. U prognozama za razdoblje od studenoga do siječnja vidljivo je postojano područje nižeg tlaka nad sjeverozapadnim dijelom Europe koje održava zapadno i jugozapadno strujanje.

Foto: severe weather europe

Češći prodori ciklona

Budući da Europa nije pod izravnim utjecajem El Niña kao Sjeverna Amerika, atmosferske anomalije nisu toliko izražene, ali prognoze upućuju na stabilan vremenski obrazac tijekom kasne jeseni i početka zime.

Prognoza tlaka zraka na razini mora pokazuje široko područje nižeg tlaka nad velikim dijelom Europe, najizraženije iznad zapadne, sjeverozapadne, središnje i sjeverne Europe, dok se područje višeg tlaka očekuje prema Grenlandu i krajnjem sjevernom Atlantiku.

Takav raspored pogoduje aktivnijem zapadno-istočnom putu ciklona, češćim prodorima sustava niskog tlaka, vjetrovitijem vremenu te većem potencijalu za iznadprosječne količine oborine nad većim dijelom europskog kopna. Glavni koridor hladnijeg zraka prema prognozi zadržava se nad sjevernijim područjima kontinenta, što može povećati mogućnost povremenih prodora hladnijeg zraka prema sjeverozapadnoj Europi.

Foto: severe weather europe

Polarni vrtlog ostaje važan faktor

Sezonska prognoza temperature za razdoblje od studenoga do siječnja pokazuje uglavnom temperature oko prosjeka nad sjeverozapadnim dijelovima Europe, koji će se nalaziti pod utjecajem područja niskog tlaka. Istodobno upravo to područje djeluje kao svojevrsna "pumpa" koja prema većem dijelu kontinenta usmjerava blag ili topliji zapadni zrak.

Autori analize navode da takav obrazac može ograničiti potencijal za razvoj izraženijih zimskih uvjeta, ali ističu kako je riječ o prvim sezonskim prognozama koje će se tijekom idućih mjeseci dodatno mijenjati.

Posebnu pozornost meteorolozi usmjeravaju i na razvoj polarnog vrtloga tijekom jeseni. Povijesni podaci pokazuju da tijekom El Niño godina postoji povećana vjerojatnost iznenadnog zagrijavanja stratosfere (SSW), koje može oslabiti polarni vrtlog i promijeniti vremenske obrasce na sjevernoj hemisferi.

Takvi događaji najčešći su tijekom prosinca i siječnja te mogu omogućiti prodore hladnijeg zraka prema dijelovima Europe i Sjeverne Amerike, zbog čega će razvoj polarnog vrtloga biti jedan od ključnih čimbenika za prognozu vremena u drugom dijelu zime.