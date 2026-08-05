Dijete među ozlijeđenima u Požegi: Sudarila se četiri auta, pogledajte prizore

Više osoba, među kojima i dijete, zadobilo je ozljede u prometnoj nesreći u utorak navečer u Požegi, javlja portal Pozega.eu.

Do nesreće je došlo oko 22.30 sati na raskrižju Ulice Pavla Radića, Frankopanske i Zrinske, a sudjelovala su četiri automobila. Ozlijeđene je Hitna prevezla u Opću županijsku bolnicu Požega na liječničku obradu i utvrđivanje težina ozljeda.

Foto: pozega.eu

Policija je osigurala mjesto događaja, obavila očevid i privremeno regulirala promet.

Neslužbeno - Vozačica oduzela prednost

Prve informacije sugeriraju da je uzrok nesreće najvjerojatnije oduzimanje prednosti. Spomenuto raskrižje i ranije je bilo poprište sudara, pogotovo navečer dok ne rade semafori.

Foto: pozega.eu

Pozega.eu neslužbeno doznaje da je nesreću izazvala vozačica Fiata Cabrio stranih tablica, na čijem se suvozačkom sjedalu nalazilo dijete.

Raskrižju se približavala Ulicom Pavla Radića, a kako taj portal doznaje, nije se zaustavila, već je izravno oduzela prednost Fordu koji je dolazio Frankopanskom ulicom. Snažno su se bočno sudarili, a potom su oštećena i druga dva automobila koja su čekala na raskrižju.

Foto: pozega.eu

Oglasila se policija

Policija se u srijedu ujutro oglasila priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"U utorak 4. kolovoza 2026. oko 22.25 sati u Požegi na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske, 31-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom, dolaskom do raskrižja na kojem su semafori bili isključeni nije propustila sva vozila koja se kreću glavnom cestom.

Tom prilikom je u desnu bočnu stranu njezina vozila prednjim dijelom udario osobni automobil kojim je upravljala 18-godišnjakinja. Nakon udara došlo je do zanošenja vozila kojim je upravljala 31-godišnjakinja, koje je potom udarilo u prednji lijevi dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 72-godišnjak, a zatim i u prednji dio drugog zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 24-godišnjak.

U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđene 18-godišnja vozačica i 25-godišnji putnik iz njezina vozila, 31-godišnja vozačica te dijete koje se nalazilo kao putnik u njenom vozilu.

Protiv 31-godišnjakinje slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama", navodi policija.