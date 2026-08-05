Dijete među ozlijeđenima u Požegi: Sudarila se četiri auta, pogledajte prizore
Prve informacije sugeriraju da je uzrok nesreće najvjerojatnije oduzimanje prednosti
Više osoba, među kojima i dijete, zadobilo je ozljede u prometnoj nesreći u utorak navečer u Požegi, javlja portal Pozega.eu.
Do nesreće je došlo oko 22.30 sati na raskrižju Ulice Pavla Radića, Frankopanske i Zrinske, a sudjelovala su četiri automobila. Ozlijeđene je Hitna prevezla u Opću županijsku bolnicu Požega na liječničku obradu i utvrđivanje težina ozljeda.
Policija je osigurala mjesto događaja, obavila očevid i privremeno regulirala promet.
Neslužbeno - Vozačica oduzela prednost
Prve informacije sugeriraju da je uzrok nesreće najvjerojatnije oduzimanje prednosti. Spomenuto raskrižje i ranije je bilo poprište sudara, pogotovo navečer dok ne rade semafori.
Pozega.eu neslužbeno doznaje da je nesreću izazvala vozačica Fiata Cabrio stranih tablica, na čijem se suvozačkom sjedalu nalazilo dijete.
Raskrižju se približavala Ulicom Pavla Radića, a kako taj portal doznaje, nije se zaustavila, već je izravno oduzela prednost Fordu koji je dolazio Frankopanskom ulicom. Snažno su se bočno sudarili, a potom su oštećena i druga dva automobila koja su čekala na raskrižju.
Oglasila se policija
Policija se u srijedu ujutro oglasila priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:
"U utorak 4. kolovoza 2026. oko 22.25 sati u Požegi na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske, 31-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom, dolaskom do raskrižja na kojem su semafori bili isključeni nije propustila sva vozila koja se kreću glavnom cestom.
Tom prilikom je u desnu bočnu stranu njezina vozila prednjim dijelom udario osobni automobil kojim je upravljala 18-godišnjakinja. Nakon udara došlo je do zanošenja vozila kojim je upravljala 31-godišnjakinja, koje je potom udarilo u prednji lijevi dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 72-godišnjak, a zatim i u prednji dio drugog zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 24-godišnjak.
U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđene 18-godišnja vozačica i 25-godišnji putnik iz njezina vozila, 31-godišnja vozačica te dijete koje se nalazilo kao putnik u njenom vozilu.
Protiv 31-godišnjakinje slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama", navodi policija.