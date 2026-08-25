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Tottenham dobio veliko pojačanje za nastavak sezone: Stiglo krilo iz Cityja

Tottenham dobio veliko pojačanje za nastavak sezone: Stiglo krilo iz Cityja
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Foto: GREG BAKER/AFP/Profimedia

Prošle sezone Tottenham se jedva spasio ispadanja, završivši 17. u Premier ligi, a u novu sezonu je krenuo 0-3 porazom od Brentforda.

25.8.2026.
16:11
Hina
GREG BAKER/AFP/Profimedia
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Engleski nogometni prvoligaš Tottenham Hotspur angažirao je brazilsko krilo Savinha (22), dosadašnjeg člana Manchester Cityja.

Oba kluba potvrdila su transfer, ali nisu objavljeni visina odštete i dužina trajanja ugovora, a britanski mediji nagađaju kako je Tottenham platio 75 milijuna funti za Savinha pa je iznos kojega je londonski klub potrošio ovoga ljeta na nove igrače porastao na preko 300 milijuna funti.

Savinho je karijeru započeo u brazilskom Atletico Mineiru da bi 2022. stigao u francuski Troyes, a pozornost na sebe skrenuo je u dresu Girone za koju je u sezoni 2023/24. zabio 11 golova te pomogao klubu u osvajanju trećeg mjesta u španjolskom prvenstvu. Uslijedio je transfer u Manchester City za koji je u dvije sezone upisao 84 nastupa i sedam pogodaka.

Ranije ovoga ljeta Tottenham je doveo veznjake Sandra TonalijaMateusa Fernandesa te braniče Andyja Robertsona, Marcosa ‌Senesija i Jana Paula van Heckea.

Prošle sezone Tottenham se jedva spasio ispadanja, završio je 17. u Premier ligi, a u novu sezonu je krenuo 0-3 porazom od Brentforda.

Manchester CityTottenham
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