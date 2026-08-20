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Tottenham sprema spektakl: Želi dovesti čak dvije zvijezde Manchester Cityja

Tottenham sprema spektakl: Želi dovesti čak dvije zvijezde Manchester Cityja
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Marmoush i Savinho su prošle sezone izgubili status u udarnoj momčadi Manchester Cityja

20.8.2026.
16:15
Hina
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Svi engleski mediji u četvrtak navode da traju pregovori između Tottenhama i Manchester Cityja po kojima londonski klub u svoje redove želi dovesti Egipćanina Omara Marmousha i Brazilca Savinha.

Dogovor još nije postignut, ali brojni izvori navode da su pregovori već poprimili vrlo ozbiljne konture.

Prošle sezone Tottenham je do samog kraja engleske Premier lige strahovao od ispadanja, a ovo ljeto želi maksimalno iskoristiti za jačanje igračkog kadra i da posve spreman dočeka novu sezonu.

Tottenham se već prilično ojačao u veznom redu nakon dovođenja Talijana Sandra Tonalija iz Newcastlea te Portugalca Matheusa Fernandesa iz West Hama. Sada se okrenuo jačanju napadačkog dijela momčadi.

Marmoush i Savinho su prošle sezone izgubili status u udarnoj momčadi Manchester Cityja te je pitanje kakve planove s njima ima klub s Etihada. U Manchester je 27-godišnji Marmoush došao 2025. iz Eintrachta za 59 milijuna engleskih funti, dok je Savinho u City stigao godinu dana ranije iz Troyesa za 30 milijuna engleskih funti.

Ranije je Manchester City prodao dvojicu ključnih igrača svoje momčadi, Španjolca Rodrija koji je otišao u Barcelonu te Nizozemca Reijndersa koji će karijeru nastaviti u Al Qadsiahu, klubu iz Saudijske Arabije.

Tottenham
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