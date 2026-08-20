Stoper odbio sve kako bi došao u Hajduk: 'To je najveći klub na Balkanu s odličnim navijačima'

Hajduk protiv Rakowa igra prvu utakmicu doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu. Bit će to prilika da se "Bili" kvalificiraju u europsko natjecanje prvi put nakon 16 godina, ali i prilika da Dennis Hadžikadunić debitira za novi klub.

Bosanskohercegovački stoper u ponedjeljak je stigao na Poljud i time postao još jedno u nizu novih pojačanja Roberta Grafa, a Hajduk je reprezentativca predstavio duhovitim videom.

On je pak u razgovoru za švedski Fotbollskanalen otkrio kako je uopće došlo do njegova dolaska u Split.

"Hajduk je najveći klub na Balkanu. Velik je to i slavan klub s odličnim navijačima, gdje postoji ogroman pritisak za koji mislim da će mi dobro odgovarati. Mislim da se moje ambicije poklapaju s Hajdukovima", rekao je Hadžikadunić pa nastavio:

"Naravno da je osvajanje trofeja s ovim klubom izazov. Jasno je da je to cilj koji želim ostvariti. Neće biti lako, riječ je o teškoj ligi. U njoj se sve može dogoditi."

Hadžikadunić je bio na meti nekoliko skandinavskih klubova, pa su Šveđani novo pojačanje Hajduka pitali i je li na njegov odabir Splita utjecalo znanje jezika:

"Naravno da malo može pomoći zbog jezika. Ali nisam odabrao Hajduk zato što sam iz Bosne i Hercegovine i zato što govorim jezik, već je za mene u ovom trenutku ovo bila najbolja odluka koju sam mogao donijeti."

Hadžikadunić je u Hajduk stigao bez odštete nakon što mu je istekao ugovor s ruskim Rostovom. Sa splitskim je sastavom stoper s 33 nastupa za reprezentaciju BiH potpisao dvogodišnji ugovor, a prema Transfermarktu vrijedi 1,2 milijuna eura.