Livaja se ovakvom šamaru nije nadao uoči ključne utakmice Hajduka

"Hajdukova najveća prednost uoči susreta s Rakówom bit će domaći teren i atmosfera na Poljudu, dok poljska momčad na svojoj strani ima bogatije europsko iskustvo". Tako dvoboj posljednjeg pretkola Konferencijske lige vidi Ivica Vrdoljak, nekadašnji kapetan Legije i bivši igrač Dinama. Pobjednik će izboriti nastup u ligaškoj fazi natjecanja, piše TVP Sport.

Tekstualni prijenos utakmice Hajduk - Rakow od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

Hajduk ne prihvaća kritike. Žele da ih se tretira kao Dinamo'

"Hajduk čeka na naslov prvaka od 2005., a na ulazak u grupnu fazu nekog europskog natjecanja od 2011. godine. Zato ovaj dvoboj s Rakówom vide kao veliku priliku da konačno prekinu taj negativni niz. Šanse za prolaz su podjednake. Obje momčadi imaju svoje probleme, ali i adute kojima mogu izbaciti suparnika", smatra Vrdoljak.

Splitski klub već godinama bilježi razočaravajuće rezultate na europskoj sceni. Posljednji put nastupio je u skupini Europske lige u sezoni 2010./11., kada je završio na posljednjem mjestu iza AEK-a, Anderlechta i Zenita. Nakon toga Hajduk je 15 puta zaredom svoj europski put završavao u kvalifikacijama.

Među klubovima koji su ga zaustavljali bili su gruzijska Dila Gori, izraelski Maccabi Tel Aviv, kazahstanski Tobol, slovački Ružomberok te prošle sezone albanski Dinamo Tirana.

Ovogodišnju europsku avanturu Hajduk je započeo u Europskoj ligi. Najprije je eliminirao Žilinu, a potom ispao od ciparskog Pafosa. Natjecanje je nastavio u Konferencijskoj ligi, u čijem je trećem pretkolu uvjerljivo svladao Žalgiris iz Vilniusa ukupnim rezultatom 9-2.

Posljednja prepreka na putu prema ligaškoj fazi bit će Raków. Poljski klub prije dvije godine nastupao je u skupini Europske lige, dok je prošle sezone stigao do osmine finala Konferencijske lige, gdje ga je zaustavila Fiorentina. Momčad koju vodi Dawid Kroczek do utakmica s Hajdukom stigla je izbacivši Vallettu i švedski Hammarby.

Vrdoljak upozorava da poljska momčad u novu sezonu nije ušla na najbolji način.

"Iznenađen sam što je Raków otvorio prvenstvo s tri poraza, svaki put 1-2. Gledao sam ih protiv Śląska, nisu morali izgubiti. Vodili su 1-0 pa primili golove u završnici. I u nedjelju su prvi poveli, ali je Cracovia preokrenula."

Raków je tijekom ljeta ostao bez nekoliko važnih igrača, među kojima su Zoran Arsenić, Ivi Lopez i Jonatan Braut Brunes. Klub je napustio i trener Marek Papszun, pa je momčad ušla u proces velike rekonstrukcije. Dodatni problem predstavljaju ozljede nekoliko prvotimaca.

Ni Hajduk nije idealno otvorio prvenstvo, zabilježivši poraz, remi i pobjedu. Zanimljivo je da funkciju sportskog direktora splitskog kluba obavlja Robert Graf, koji je prije dolaska na Poljud isti posao radio upravo u Rakówu, a iskustvo u Poljskoj stjecao je i u ŁKS-u.

"Hajduk je specifičan klub, često ne prihvaćaju kritike. Žele da ih se tretira kao Dinamo, ali više od 20 godina ne mogu osvojiti naslov, dok je Rijeka u međuvremenu to uspjela dvaput", kaže Vrdoljak.

'Ako Livaju trener ostavi na klupi, on to doživljava kao da je najveća žrtva u klubu'

Najveće ime Hajdukove momčadi i dalje je Marko Livaja, koji krajem kolovoza navršava 33 godine, a godišnje zarađuje više od milijun eura.

"Kad je prije pet godina došao u Hajduk, bio je najbolji igrač lige, a i danas je u samom vrhu", ocjenjuje Vrdoljak, ali istodobno upozorava da Livajin individualni doprinos nije donio željene momčadske rezultate.

"Ipak, s njim u momčadi klub ostvaruje iste rezultate kao i prije. Prvenstvo nisu osvojili, a u Europi su redovito ispadali u kvalifikacijama. U 21 europskom nastupu u pet godina zabio je samo jedan gol, prošle godine protiv HB Torshavna. To je premalo za glavnu zvijezdu. Nedostaje mu brzine i kondicija mu nije jača strana. Naravno, kada Hajduk pritisne suparnika, Livaja je opasan, međutim kad treba nekoga pretrčati, pojavljuju se problemi. Ako ga trener ostavi na klupi, a to se događa sve češće, on to doživljava kao da je najveća žrtva u klubu."

Hajduk od lipnja 2025. vodi Gonzalo Garcia, Urugvajac sa španjolskom putovnicom. Njegova momčad nastoji kontrolirati posjed, strpljivo organizirati napade i visokim pritiskom brzo vratiti izgubljenu loptu.

"Strpljivo grade napade, a nakon izgubljene lopte igraju visoki presing jer žele posjed i traže prostor. Igraju taj moderni 'španjolski nogomet'. Jači su u napadu nego u obrani i slabije igraju u gostima nego kod kuće. Ipak, volio bih da prođe Hajduk, a ne Raków", zaključuje Vrdoljak.