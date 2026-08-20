Hajduk i Rijeka u teškoj misiji: 'Jedni su autsajderi, ali bili su i u prošlosti pa su prošli'

Jurica Vranješ, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, a danas nogometni agent, gostovao je u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner". Vranješ je detaljno analizirao predstojeće teške europske izazove koji čekaju Hajduk i Rijeku u playoffu Konferencijske lige, dajući realnu procjenu njihovih izgleda bez uljepšavanja...

Tekstualni prijenos utakmice Midtjylland - Rijeka od 19:00 pratite na portalu Net.hr.

Tekstualni prijenos utakmice Hajduk - Rakow od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

'Hajduku neće biti lako'

Otvorili smo u podcastu temu Hajdukovog protivnika, poljskog Raków. Vranješ je odmah upozorio na njihovu snagu.

Hajduk u play offu konferencijske lige u četvrtak igra s Rakowom na Poljudu, za koji igra Fran Tudor.

"Da, Rakow je ozbiljan klub. Taj klub je igrao prije par godina i Ligu prvaka, tako da ulažu u klub. Poljska liga je jako, jako dobra liga, tako da oni sigurno gledaju na Hajduk kao jednog protivnika kojeg moraju proći da bi igrali Konferencijsku ligu. Neće biti lako Hajduku, to je jedan jako jak, organiziran i jako dobar klub koji želi napredovati, koji ulaže. Koji kupuju igrače za milijune i milijun plus eura igrače, tako da sigurno Hajduku neće biti lako", bio je jasan Vranješ.

'Ako ćemo gledati realno...'

Vidite li Hajduk u Konferencijskoj ligi, u glavnom natjecanju?

"Kažem, teško će biti. Rakow je ozbiljna ekipa. Ako ćemo gledati realno, naravno da bi mi svi htjeli da svi hrvatski klubovi uđu u grupne faze Europe. Rakow je jako ozbiljna ekipa i bit će jako teško Hajduku. Ali, u nogometu nikad ne znaš. Navijamo da prođu i želimo im svu sreću", odgovorio je Vranješ.

Zanimljivo, ali novi sportski direktor Hajduka Robert Graf dolazi iz Poljske, dobro poznaje tamošnju ligu i upravo je njegova izjava o tome kako je intenzitet poljske lige jači nego u SHNL-u podigao prašinu.

"Ne znam je li poljska liga po intenzitetu jača od naše lige, ne pratim toliko poljsku ligu, ali ono što je sigurno i što znam je to da je Graf čovjek koji dolazi iz tog sustava. On najbolje zna kakva je to mašinerija. Poljska liga nije kao naša, gdje se sve vrti oko dva-tri kluba. Tamo imate pet-šest klubova koji ulažu ozbiljan novac, stadioni su puni, marketing je na visokoj razini. Grafov dolazak je dobar potez za Hajduk u smislu planiranja, ali na terenu protiv Rakówa to znanje ne igra. Oni su primjer te nove, moćne poljske lige", istaknuo je Vranješ.

'Rijeka je autsajder, da se ne lažemo'

Sličan, ako ne i teži, posao očekuje i Rijeku protiv danskog Midtjyllanda. Iako momčad Matjaža Keka ima svoj gard, Vranješ smatra da u ovaj dvoboj ulaze kao autsajderi.

Vranješ je povukao paralelu sa situacijom u kojoj se nalazi i Hajduk.

"Teška bitka, isto možemo povući paralelu s Hajdukom. To je tu negdje otprilike tako da, bit će to teško napraviti, teško proći u Konferencijsku ligu, ali Rijeka je uvijek pokazivala da ima gard. I Matjaž Kek je jedan trener koji stoji do rada i kod kojeg igraju igrači koji zaslužuju, tako da će on sigurno znati u te dvije utakmice kako se postaviti i koje igrače izabrati za ovu nogometnu bitku. Da si ne lažemo, Rijeka je autsajder, ali Rijeka je bila autsajder i protiv Stuttgarta, pa je prošla i na kraju ušla u Ligu Europe. Tako da u nogometu je sve moguće. Želimo svima našim klubovima da uđu u te europske grupne faze natjecanja i držimo palčeve da prođu", poručio je bivši igrač Rijeke.

Iako je bio vrlo realan i oprezan u svojim prognozama, ističući snagu protivnika s kojima se susreću hrvatski klubovi, Jurica Vranješ je na kraju ipak ostavio prostora za optimizam. Kako je i sam naglasio, u nogometu su iznenađenja uvijek moguća, a podrška i želja za uspjehom Hajduka i Rijeke nisu upitne.