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TRANSFER NA POMOLU /

Keku stiže pojačanje iz Španjolske? 'Spreman je za novi izazov'

Keku stiže pojačanje iz Španjolske? 'Spreman je za novi izazov'
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Foto: Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

Rijeka ga navodno želi trajno otkupiti, no nije isključena ni mogućnost posudbe s opcijom kupnje

20.8.2026.
11:02
Hina
Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia
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Kolumbijski krilni napadač Daniel Luna (23) mogao bi u sljedećih nekoliko dana napustiti španjolskog nogometnog drugoligaša Real Mallorcu i prijeći u Rijeku, izvijestile su novine Ultima Hora s otoka Mallorce.

"Pregovori između klubova su u tijeku, ali zasad nema dogovora. Rijeka želi trajno otkupiti Lunu, no nije isključena ni mogućnost posudbe s opcijom kupnje", javio je dnevnik.

Luna je prošlu sezonu proveo na posudbi u španjolskom drugoligašu Huesci za koju je u 34 utakmice zabio tri gola.

"Gotovo u potpunosti se oporavio od rupture mišića kvadricepsa koju je zadobio tijekom prošle sezone te je spreman za novi izazov izvan stadiona Son Moix", piše Ultima Hora.

Keku stiže pojačanje iz Španjolske? 'Spreman je za novi izazov'
Foto: Ricardo Larreina/imago sportfotodienst/Profimedia

Luna ima ugovor s Mallorcom do ljeta 2028. Njegova tržišna cijena iznosi 600.000 eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

Potekao je u kolumbijskom Deportivu iz Calija, a igrao je i u španjolskim klubovima Cartageni Mirandesu, te za kolumbijsku U-20 reprezentaciju.

Rijeka nije odgovorila na upit Hine do objave ove vijesti. Hrvatski prvoligaš će večaras u Danskoj odigrati s Midtjyllandom prvu utakmicu doigravanja za ulazak u europsku Konferencijsku ligu.

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