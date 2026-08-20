Torba, pernica, pribor... Roditelji zbrajaju troškove, a jedna stavka posebno udara po džepu

Nastava samo što nije počela, a roditeljima već rastu troškovi. Mnogi se pitaju koliko će ove godine morati izdvojiti za školski pribor, torbe i ostalu opremu. Udžbenici jesu skuplji, no jednu veliku stavku roditelji osnovnoškolaca ipak ne plaćaju.

Za manje od tri tjedna zazvonit će školsko zvono, a prije nego učenici počnu računati na satu matematike, roditelji već zbrajaju troškove svega što im treba za početak nastave.

Neki troškove ove godine i množe. Mirta iz Zagreba ima blizance koji kreću u školu i kaže da im praktički treba sve.

"Prema nekim procjenama i po onome što sam čula, nekih 300 eura. S tim da su školske torbe kupljene. Bilo bi super da je povoljnije, ali mi gledamo, ne da je sve u visokom rangu, ali olovka da je dobra za hvat i tako neke stvari koje će puno koristiti", kaže.

Lea iz Zagreba također procjenjuje da će najveći trošak biti torba i pernica, dok se ostali pribor ipak može pronaći povoljnije.

"Mislim da je definitivno torba najskuplja i pernica, a ove ostale sitnice, da se naći jeftinije, sve ovisi o tome što će gospodična izabrati", kaže.

Ana iz Zagreba ove godine ne mora kupovati novu torbu pa nabavlja uglavnom pribor za likovni, bilježnice i ostale sitnice.

Školske torbe mogu se pronaći već od dvadesetak eura, dok skuplji modeli dosežu oko 100 eura. Ove godine posebno su popularne torbe s izmjenjivom prednjom stranom, čija je cijena oko 60 eura.

Likovni pribor dodatno podiže račun

Osim torbe i pernice, značajan trošak može biti i pribor za likovni. Vlasnik trgovine školskom opremom Danijel Habjanić kaže da se roditeljima često više isplati kupiti cijeli komplet.

"Te kutije su interesantne, tu imate kompletan pribor za likovni s tim da taj likovni u kutijama kad se kupuje uvijek ispadne povoljnije nego da se kupuje pojedinačno. I to već imate jako kvalitetan pribor u tim kutijama, cijene su od 24 eura na dalje", kaže.

Prema njegovoj procjeni, učenika nižih razreda osnovne škole moguće je opremiti za stotinjak eura pa naviše, ovisno o tome što roditelji biraju.

Trošak bi bio znatno veći kada država osnovnoškolcima ne bi financirala udžbenike. Za njih je osigurano oko 21 milijun eura.

Pomoć ovisi o gradu

Radne bilježnice besplatne su za osnovnoškolce u Splitu i Rijeci, dok će socijalno ugroženi učenici u Rijeci za školski pribor dobiti između 100 i 150 eura. U Zagrebu udžbenike dobivaju i srednjoškolci u školama kojima je osnivač Grad.

Za srednjoškolce trošak udžbenika može dosegnuti i nekoliko stotina eura, no rabljeni kompleti mogu se pronaći znatno jeftinije u antikvarijatima.

Andrea Robjanić, djelatnica u antikvarijatu, kaže da su cijene i novih i rabljenih udžbenika ove godine ponovno rasle.

"Svake godine se te cijene korigiraju nažalost na više, tako da sigurno su nekakvih 10, 15% ove godine, skuplji nego prošle godine", kaže.

Kupnjom knjiga i pribora pripreme za školu ne završavaju. Roditelji moraju računati i na odjeću i obuću, pa se konačan račun za početak školske godine lako dodatno povećava.