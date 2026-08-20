Ruši li ovo Giannija Infantina, je li to njegov kraj? 'Dosta je sramote, evo što je napravio'

Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e, na udaru je nogometnog svijeta zbog svojih postupaka kojim blati nogometnu igru i FIFA-u kao krovnu svjetsku nogometnu organizaciju.

Nogomet pripada ljudima koji pune stadione, prate svoje klubove i reprezentacije kroz pobjede i poraze, putuju diljem zemalja i kontinenata, prenose ljubav prema igri s jednog naraštaja na drugi i održavaju je živom svakoga dana u godini.

Ipak, čini se da jedan čovjek vjeruje kako je važniji od nogometa.

Navijačke organizacije koje predstavljaju stotine milijuna navijača sa svih kontinenata pokrenuli su svjetsku peticiju kojom zahtijevaju ostavku Giannija Infantina i preustroj FIFA-e kako se ovakav skandal više nikada ne bi mogao ponoviti.

Sramotan pokušaj jednog čovjeka, samog predsjednika FIFA-e da Svjetsko prvenstvo ponudi na prodaju privatnim ulagačima razotkrio je izdaju koju nogomet nikada neće zaboraviti.

Infantinov plan skovan je u tajnosti. O njemu se pregovaralo iza zatvorenih vrata. Bio je skriven od FIFA-inih članica i od milijuna ljudi čija strast čini nogomet onime što jest.

Bila je to izdaja.

Nogomet ga je zaustavio. Međutim, propast takozvanog projekta „FIFA Forward Enterprise” samo je vrhunac niza Infantinovih nasrtaja na nogomet. Od njegova tajnog sudjelovanja u projektu europske Superlige do propalog plana održavanja Svjetskog prvenstva svake dvije godine, od lihvarske politike cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. do kulture zastrašivanja i osobne vlasti koju je razvio u međunarodnom nogometu. Gianni Infantino iznevjerio je dužnost koju obnaša i izdao nogomet u cjelini.

Dosta je.

Vrijeme je za širi pokret koji će Giannija Infantina jednom zauvijek spriječiti u zloupotrebi dužnosti predsjednika FIFA-e te vratiti povjerenje u instituciju koja bi trebala štititi i razvijati svjetski nogomet.

1. Gianni Infantino mora otići

Dužnost predsjednika FIFA-e počiva na povjerenju. To je povjerenje nepovratno izgubljeno. Gianni Infantino pokazao je dubok nedostatak odgovornog vodstva, nespojiv s demokratskim upravljanjem. Koncentracija moći oko predsjednika FIFA-e, udružena s netransparentnim odlučivanjem, kultom ličnosti, klijentelizmom i potpunim izostankom odgovornosti, uništila je i posljednje ostatke povjerenja u krovno tijelo svjetskog nogometa.

Pokušaj da se Svjetsko prvenstvo „stavi na tržište”, zajedno s godinama sustavne zloupotrebe dužnosti predsjednika FIFA-e – tajnovitošću, zastrašivanjem, koncentracijom moći, marginaliziranjem nogometnih dionika i korištenjem institucionalnih ovlasti u osobne svrhe – uništio je povjerenje u vodstvo Giannija Infantina. Predsjednik koji opetovano izdaje nogomet i izruguje se našoj igri izgubio je pravo da je predvodi.

Radi vjerodostojnosti FIFA-e i budućnosti nogometa. Mora podnijeti ostavku.

2. Odmah reformirati FIFA-u

Smjena jednog čovjeka sama po sebi neće popraviti nanesenu štetu. Projekt FFE razotkrio je strukturne slabosti FIFA-ina upravljanja koje su omogućile takvu zloupotrebu. Te se slabosti sada moraju ukloniti reformama koje će zajamčiti:

potpunu transparentnost pri donošenju važnih odluka

stvarno i sadržajno savjetovanje s konfederacijama, nacionalnim savezima, ligama, klubovima, igračima i navijačima

formalno sudjelovanje navijača i drugih ključnih nogometnih dionika u odlukama koje oblikuju budućnost naše igre

djelotvoran sustav nadzora i ravnoteže izvršne moći

snažnije neovisne mehanizme nadzora i odgovornosti

zaštitne mehanizme koji će osigurati da se prihodi od nogometa ponovno ulažu u nogomet, umjesto da se preusmjeravaju vanjskim ulagačima.

Postojeći sustav samoregulacije FIFA-e u više navrata nije uspio osigurati dostatnu razinu odgovornosti. Nogometni dionici i tijela javne vlasti moraju zajednički uspostaviti standarde upravljanja koji odgovaraju svojoj svrsi i mogu zaštititi nogomet za buduće naraštaje.

Vrijeme je za djelovanje

FFE je poražen, ali kultura koja ga je stvorila nije.

Nogomet zaslužuje vodstvo koje odgovara igri, a ne moć lišenu svakog nadzora.

Kao navijačke organizacije koje predstavljaju stotine milijuna navijača diljem svijeta, ujedinjeni smo u zahtjevu za trenutačnom ostavkom Giannija Infantina, kao prvim korakom prema reformi upravljanja FIFA-om.

Pozivamo sve nogometne navijače da se pridruže pokretu i potpišu peticiju: change.org/infantino-out-now

Prvopotpisnici

Kontinentalne navijačke organizacije

Football Supporters Africa (Afrika)

Football Supporters Europe (Europa)

Independent Supporters Council (Sjeverna Amerika)

Nacionalne navijačke organizacije

Associação Nacional de Torcidas Organizadas – ANATORG (Brazil)

Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (Portugal)

Association Nationale des Supporters (Francuska)

Association of Tartan Army Clubs (Škotska)

BAFF (Njemačka)

Brigata Mai 1 Gioia (San Marino)

Camp Sweden (Švedska)

Confederation of Republic of Ireland Supporters Clubs (Republika Irska)

Curva Sud Indonesia (Indonezija)

Danske Fodboldfans (Danska)

F_in Frauen im Fußball (Njemačka)

Fans' Embassy Italy (Italija)

Fans' Embassy Spain (Španjolska)

Fans' Embassy Switzerland (Švicarska)

Fans' Embassy Ukraine (Ukrajina)

FASFE – Accionistas y Socios del Fútbol Español (Španjolska)

Football Supporters Association Australia (Australija)

FSA Cymru – Fans' Embassy Wales (Wales)

Irish Supporters Network (Republika Irska)

Irrésistibles Français (Francuska)

Komagebi 2010 (Gruzija)

Norsk Supporterallianse (Norveška)

Open Stadiums (Iran)

Pride In Football (Engleska)

Queer Football Fanclubs (Njemačka)

Supporters Direct Scotland (Škotska)

Skansin (Farski Otoci)

Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry (Finska)

Supporterscollectief Nederland (Nizozemska)

Svenska Fotbollssupporterunionen (Švedska)

Team 54 (Gibraltar)

The Amalgamation of Northern Ireland Supporters Clubs (Sjeverna Irska)

The Flying Kiwis FC (Novi Zeland)

The Football Supporters’ Association (Engleska)

The Voyageurs (Kanada)

Three Lions Pride (Engleska)

Tifozat Kuq e Zi (Albanija)

Unsere Kurve (Njemačka)

You Boys In Green Independent Supporters Mandate (Republika Irska)