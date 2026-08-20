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OPASNI SKOKOVI /

Dvoje turista stradalo na Kamenjaku u samo sat vremena: Oboje završili u bolnici

Dvoje turista stradalo na Kamenjaku u samo sat vremena: Oboje završili u bolnici
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Policija ponovno upozorava građane i turiste da ne skaču u more s većih visina, osobito na mjestima na kojima ne poznaju dubinu

20.8.2026.
12:11
Jaga Komazec
Srecko Niketic/PIXSELL
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Dvoje stranih turista ozlijeđeno je u srijedu na području Kamenjaka nakon skokova sa stijena u more. Talijanka (24) ozlijedila je leđa, dok je Nijemac (22) zadobio teške ozljede.

Prva nesreća dogodila se oko 13.30 sati kada je Talijanka prilikom skoka sa stijene pogrešno doskočila u more. Nešto više od sat vremena poslije, oko 14.45 sati, na isti se način ozlijedio i mladi Nijemac.

Oboje su prevezeni u pulsku bolnicu i zadržani na liječenju. Težina ozljeda 24-godišnjakinje zasad nije utvrđena.

Opasni skokovi na Kamenjaku 

Rt Kamenjak i ranijih je godina bio poprište ozbiljnih nesreća tijekom skokova sa stijena. Već smo izvještavali o turistima koji su nakon takvih skokova završavali s teškim ozljedama, a bilo je i slučajeva sa smrtnim ishodom.

Policija zato ponovno upozorava građane i turiste da ne skaču u more s većih visina, osobito na mjestima na kojima ne poznaju dubinu. Posebno savjetuju izbjegavanje stijena i drugih lokacija koje nisu uređene za skakanje ili je ondje skakanje zabranjeno.

Skokovi U MoreRt KamenjakPu IstarskaOzljeden
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