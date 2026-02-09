Ravnatelj pulske bolnice o smrti pacijentice nakon rutinske operacije kuka: 'Došlo je do komplikacija...'

Ravnatelj pulske Opće bolnice Andrej Angelini izjavio je u ponedjeljak da u slučaju smrti žene u pedesetim godinama u siječnju tijekom operacije kuka, zahvata koji se u pravilu smatra rutinskim nije došlo do organizacijskog propusta te su poštovani svi protokoli.

"Radilo se o hitnom prijemu u bolničkim uvjetima koji se drukčije rade od onih elektivnih. Organizacija službe za kirurške bolesti je organizirana na takav način da su uvijek prisutni traumatolog, abdominalni kirurg i dodatni specijalist, a ostali su u pripravnosti. Sustav funkcionira 24 sata dnevno", rekao je Angelini novinarima.

Takav model prema njegovim riječima omogućuje izvođenje složenih zahvata i izvan redovnog radnog vremena. Posebnu pozornost izazvala je činjenica da je zahvat izveden u nedjelju navečer pa Angelini tvrdi da odluka nije bila improvizirana te su "te večeri dežurala dva iskusna kirurga pa je procijenjeno da postoje svi uvjeti za siguran zahvat". Inače, pacijentica je dva dana prije zahvata pala niz stepenice i zadobila prijelome kuka i lakta, stanje nije zahtijevalo hitnu operaciju, pa je zahvat obavljen u nedjelju navečer 18. siječnja.

Predmet u postupku

"Do komplikacije je došlo uslijed kirurškog zahvata, ona je odmah prepoznata i čim su se stekli uvjeti stabilizacije same pacijentice išlo se na novi operativni zahvat koji je završio u dva ujutro. Pacijentica je premještena u jedinicu intenzivnog liječenja i usprkos svih napora nažalost oko četiri sata ujutro je preminula", istaknuo je ravnatelj Angelini. Opća bolnica odmah je komunicirala s rodbinom o svakom koraku. Također, bolnica je dužna u takvim slučajevima zatražiti obdukciju, dok su kolege s patologije odlučili prijaviti državnom odvjetništvu.

"O ostalim detaljima istrage ne možemo iznijeti nikakve detalje, niti ih znamo, niti ih možemo iznositi", naglasio je Angelini. Dodao je da su prema stručnoj literaturi takvi slučajevi vrlo rijetki.

"U cijelom slučaju poštovani su svi protokoli odnosno postupalo se prema smjernicama i pravilima struke. Organizacija je bila odgovarajuća", naveo je Angelini, odbacivši svaku odgovornost na razini sustava.

"Nije bilo organizacijskog propusta. Sustav je funkcionirao kao i tijekom radnog tjedna", poručio je Angelini. Dodao je da je provedena obdukcija te je sva dokumentacija predana nadležnim tijelima. U međuvremenu Ministarstvo zdravstva potvrdilo je u ponedjeljak da je pokrenut zdravstveno-inspekcijski nadzor u pulskoj Općoj bolnici te je navelo kako je predmet trenutačno u postupku nadzora zdravstvene inspekcije Ministarstva.

