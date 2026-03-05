Bivši marinac šokirao Ameriku, snimka je suluda: 'Nitko se ne želi boriti za Izrael!'

Prosvjednik iz Sjeverne Karoline uhićen je u srijedu nakon što se tijekom saslušanja u Senatu u Washingtonu sukobio s više policajaca američkog Kapitola i jednim senatorom. Associated Press izvijestio je da je Brian C. McGinnis, odjeven u uniformu marinaca, uhićen 4. ožujka te optužen za opiranje uhićenju, kao i za nezakonite demonstracije.

Viralni video prikazuje dio sukoba u kojem se vide tri policajca i senator Tim Sheehy kako se bore s McGinnisom dok se ovaj držao za vrata. Dok se McGinnis borio s policajcima i Sheehyjem, moglo se čuti kako viče: "Nitko se ne želi boriti za Izrael."

AP je izvijestio da je sukob izbio tijekom saslušanja o oružanim snagama u Senatu te da je McGinnis prosvjedovao protiv trenutne američke vojne operacije u Iranu.

„Neposlušan muškarac koji je počeo ilegalno prosvjedovati tijekom saslušanja doveo je sve u opasnu situaciju nasilnim otporom i otporom protiv pokušaja našeg policajca da ga udalji iz prostorije“, rekla je policija Kapitola za AP u srijedu u izjavi.

Zaglavio ruku

Kapitolska policija rekla je za AP da je McGinnis sam zaglavio ruku pokušavajući se oduprijeti policajcima i nasilno se vratiti u sobu za saslušanje. Kasnije je hospitaliziran zbog ozljeda, priopćila je policija.

Snimke sa saslušanja pokazuju kako McGinnis ustaje i viče tijekom sjednice Odbora za oružane snage, nakon čega policajci brzo reagiraju i pokušavaju ga savladati. Dok su ga pokušavali izvesti iz dvorane, McGinnis je izražavao protivljenje američkoj vojnoj kampanji protiv Irana.

"Amerika ne želi slati svoje sinove i kćeri u rat za Izrael!" vikao je. Policajci su ga vukli prema izlazu dok se opirao i držao za dovratnik. Na snimkama se vidi kako senator Sheehy pokušava osloboditi McGinnisovu ruku dok drugi prosvjednici viču da mu je ruka zapela.

Na snimci objavljenoj na profilu koji nosi McGinnisovo ime vidi se muškarac koji se predstavlja kao kandidat Zelene stranke za američki Senat i stoji ispred Kapitola prije saslušanja. U videu je rekao da je u Washington došao prosvjedovati protiv odluka Senata povezanih s ratom.

"Svatko tko se osjeća razočarano i izdano od naše vlade, nije sam", poručio je. Senator Sheehy kasnije je podijelio tu snimku na društvenim mrežama, opisavši McGinnisa kao "neuračunljivog prosvjednika" koji se borio dok ga je policija pokušavala izvesti sa saslušanja. "Odlučio sam pomoći i smiriti situaciju. Ovaj gospodin došao je u Kapitol tražeći sukob i dobio ga je", napisao je Sheehy.

