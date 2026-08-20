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SVE JE PRIZNALA /

Bivša djelatnica Jadrolinije krala novac od prodanih karata: Ima 15 dana za vratiti 60 tisuća eura

Bivša djelatnica Jadrolinije krala novac od prodanih karata: Ima 15 dana za vratiti 60 tisuća eura
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Riječ je o krađi novca u razdoblju od 22. kolovoza do 11. rujna 2022. godine, kada je, kao zaposlenica Jadrolinije radeći na šalteru u Prizni, odlučila naplaćeni novac od putnika za karte zadržati za sebe

20.8.2026.
12:23
Tesa Katalinić
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Bivša zaposlenica Jadrolinije I. M. (50) osuđena je na Općinskom sudu u Rijeci na uvjetnu zatvorsku kaznu od godinu dana, uz rok kušnje od tri godine, nakon što je priznala da je tijekom rada na šalteru uzimala novac od prodanih karata.

Osim uvjetne kazne, sud joj je naložio da bivšem poslodavcu mora nadoknaditi potpunu štetu u iznosu od 57.243 eura, dok je oslobođena plaćanja sudskih troškova, piše Jutarnji list.

Novac od prodanih karata spremala u džep

Riječ je o krađi novca u razdoblju od 22. kolovoza do 11. rujna 2022. godine, kada je, kao zaposlenica Jadrolinije radeći na šalteru u Prizni, odlučila naplaćeni novac od putnika za karte zadržati za sebe.

Tako je zadržala 416.066 kuna, odnosno 55.221 euro. Osim toga, posegnula je i za novcem iz blagajne uzevši 31 euro, uz blagajnički polog od 15.000 kuna, današnjih 1990 eura.

Kao olakotne okolnosti sud joj je cijenio raniju neosuđivanost, priznanje djela i činjenicu da je majka maloljetne djece o kojoj skrbi, dok je otegotna okolnost činjenica da Jadroliniji još uvijek nije nadoknadila štetu.

S obzirom na to da je presuda postala pravomoćna, započeo je rok za otplatu duga od 15 dana. 

JadrolinijaKrađa NovcaBlagajnica
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