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Krvavi obračun u Poreču: Hrvat (29) teško ozlijeđen nakon tučnjave sa Srbinom (21)

Krvavi obračun u Poreču: Hrvat (29) teško ozlijeđen nakon tučnjave sa Srbinom (21)
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Foto: ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL

Do sukoba je došlo 19. kolovoza oko 1.50 sati na terasi ugostiteljskog objekta u Ulici Nikole Tesle, a u tučnjavi su sudjelovala dva Hrvata (29 i 36) te jedan Srbin (21)

20.8.2026.
13:00
danas.hr
ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL
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Porečka policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje zbog krvavog obračuna koji se dogodio u noći s utorka na srijedu u samom centru grada.

Do sukoba je došlo 19. kolovoza oko 1.50 sati na terasi ugostiteljskog objekta u Ulici Nikole Tesle, a u tučnjavi su sudjelovala dva Hrvata (29 i 36) te jedan Srbin (21).

U narušavanju javnog reda i mira najdeblji je kraj izvukao 29-godišnji hrvatski državljanin koji je zadobio teške tjelesne ozljede te mu je pružena hitna medicinska pomoć. Ostala su dvojica također ozlijeđena, no težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

ObračunPorečPu Istarska
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