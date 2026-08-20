Krvavi obračun u Poreču: Hrvat (29) teško ozlijeđen nakon tučnjave sa Srbinom (21)

Porečka policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje zbog krvavog obračuna koji se dogodio u noći s utorka na srijedu u samom centru grada.

Do sukoba je došlo 19. kolovoza oko 1.50 sati na terasi ugostiteljskog objekta u Ulici Nikole Tesle, a u tučnjavi su sudjelovala dva Hrvata (29 i 36) te jedan Srbin (21).

U narušavanju javnog reda i mira najdeblji je kraj izvukao 29-godišnji hrvatski državljanin koji je zadobio teške tjelesne ozljede te mu je pružena hitna medicinska pomoć. Ostala su dvojica također ozlijeđena, no težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.