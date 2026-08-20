Robert Plant slavi rođendan, a film o Zeppelinu otkriva priču iza mita

Put do zvijezda

Priča filma počinje u poslijeratnoj Britaniji i prati četiri odvojena puta koja će se spojiti u eksploziji kreativnosti. Jimmy Page i John Paul Jones već su bili cijenjeni studijski glazbenici u Londonu, svirajući na snimkama za zvijezde poput Shirley Bassey. U međuvremenu, u West Midlandsu, pjevač Robert Plant i bubnjar John Bonham borili su se za uspjeh. Plantovi roditelji protivili su se njegovim ambicijama, a Bonhamova supruga smatrala je Planta "katastrofom", zabranivši mu druženje s njim.

Film koji otkriva početke

Režiser Bernard MacMahon stvorio je djelo koje se fokusira isključivo na formativne godine, od rođenja članova do izlaska albuma Led Zeppelin II. Ovo je prvi službeno odobreni dokumentarac o bendu, nastao uz punu suradnju preživjelih članova. Film ne koristi naratore ni vanjske komentatore; priču pričaju isključivo Page, Plant i Jones kroz nove intervjue, dok se glas pokojnog Johna Bonhama čuje kroz dosad neotkrivene audio snimke.

Priča ispričana njihovim riječima

MacMahonova vizija bila je stvoriti iskustvo koje gledatelja prenosi u šezdesete. Koristeći rijetke arhivske snimke, fotografije i dokumente, film rekonstruira ključne trenutke: od Pageove audicije za tada beskućnika Planta do prve probe koju su svi opisali kao "eksplozivnu". Posebno su dirljivi trenuci u kojima Page, Plant i Jones slušaju Bonhamov glas, desetljećima nakon njegove smrti, dok on s ponosom govori o njihovoj glazbenoj povezanosti.

Nasljeđe koje traje

'Nastanak Led Zeppelina' nije samo kronika uspona; to je priča o ustrajnosti, riziku i alkemiji koja nastaje kad se spoje četiri jedinstvena talenta. Za stare obožavatelje to je dirljiv podsjetnik, a za nove generacije ključ za razumijevanje zašto je Led Zeppelin i danas sinonim za istinski rock 'n' roll. Film gledaj na platformi Voyo.