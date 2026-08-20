TOTalna analiza: Podcjenjuju li izjave trenera inteligenciju nogometne publike?

JAVNOST ODGOVARA /

Podcjenjuju li izjave trenera nakon utakmice inteligenciju nogometne publike? Navijači zaslužuju više od floskule ili ne? Izjasnite se, a ono što je poznati hrvatski nogometni trener Marijo Tot mislio o tome reći, rekao je u "TOTalnoj analizi". No, mi smo tu zbog vas. Zato, nemojte se sramiti, neomojte se bojati izraziti svoje mišljenje. U komentarima napišite što Vi mislite o ovoj tematici. Najbolje komentare i pitanja pročitamo i na njih odgovorimo u sljedećoj epizodi TOTalne analize Marija Tota.

U novom podcastu Net.hr-a "TOTalna analiza“, poznati nogometni trener i ugledni stručnjak Marijo Tot gledateljima donosi detaljne analize aktualnih događanja u hrvatskom nogometu. U premijernoj epizodi ovog ponedjeljka otvoreno je komentirao nastupe vodećih klubova, istaknuo momčadi koje su ga ugodno iznenadile te kritizirao isprazne trenerske fraze kojima se, prema njegovu mišljenju, podcjenjuje nogometna publika. Svašta je Marijo Tot rekao, bez kočnica, floskula i bespotrebih i dosadnih fraza.