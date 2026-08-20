Transfer Dominika Livakovića dobio novi zaokret: Sve pomno prate u Dinamu

Barcelona je poslala službenu ponudu Fenerbahčeu za Dominika Livakovića, ali transfer hrvatskog golmana Kataloncima nije prioritet i realizirat će se samo ako će to dopuštati financijske mogućnosti kluba s Camp Noua, javlja katalonski Sport.

Livaković je jako zainteresiran za odlazak u Barcelonu, ali njegov dolazak nije među prioritetima sportskog direktora Barce Deca koji ima puno drugih briga u svlačionici i ne želi opteretiti budžet za plaće.

Nije prioritet

To znači da će Livakovićev transfer biti realiziran samo ako se Barcelona sljedećih tjedana uspije dovesti u bolju financijsku situaciju. U suprotnom, odustat će od Livakovića.

Livaković bi u Barceloni bio dugoročna konkurencija sadašnjem prvom golmanu Joanu Garcíji jer 36-godišnji Wojciech Szczesny, trenutačna pričuva, ulazi u posljednju godinu ugovora i na njega neće moći još dugo računati.

Prvo posudba

Ako Barcelona dovede Livakovića, prvo će ga poslati na posudbu, pa bi se vratio tek sljedeće sezone kada Szczesnyju istekne ugovor.

Tu u priču ulazi Andy Bara, najpoznatiji hrvatski nogometni agent koji je u sjajnim odnosima s čelnicima Barce, koji bi mogao organizirati 'Livijev' povratak u Dinamo na posudbu ove sezone.