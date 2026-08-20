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Ella Dvornik prisjetila se oca Dine: Objavila je njegove izjave koje otkrivaju sve

Ella Dvornik prisjetila se oca Dine: Objavila je njegove izjave koje otkrivaju sve
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Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Na dan kada bi neprežaljeni glazbenik Dino Dvornik slavio 62. rođendan, njegova kći, prominentna hrvatska influencerica Ella Dvornik-Pearce, podijelila je na Instagramu emotivnu objavu kojom je podsjetila na jedinstveni duh i karakter svoga oca. Prošlo je 18 godina otkako nas je Dino napustio, a Ella je tim povodom "iskopala" seriju njegovih starih izjava i fotografija koje pružaju intiman uvid u život i razmišljanja legendarnog glazbenika.

20.8.2026.
11:58
Hot.hr
Boris Scitar/PIXSELL
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Prošlo je 18 godina otkako nas je Dino napustio, a Ella je tim povodom 'iskopala' seriju njegovih starih izjava i fotografija koje pružaju intiman uvid u život i razmišljanja legendarnog glazbenika.

'Kralj funka' bez dlake na jeziku

Objava se sastoji od niza fotografija, uključujući i staru crno-bijelu sliku mladog Dine s psom u naručju, ali njezin su središnji dio isječci iz intervjua koji otkrivaju njegovu kompleksnu osobnost. U njima se Dino bez zadrške dotiče vlastite prošlosti, borbe s ovisnošću, ali i svoje radne etike i pionirske uloge u donošenju funka na domaću glazbenu scenu. "Bio je ispred svog vremena, kralj u svakom smislu", jedan je od komentara pratitelja koji savršeno sažima dojam što ga citati ostavljaju.

Kroz isječke se provlači Dinova filozofija o tome kako nije bio konzervativan i kako je važno učiti na greškama prošlih generacija. Kao sin slavnog glumca Borisa Dvornika, Dino je otvoreno govorio o odrastanju u poznatoj obitelji i pronalasku vlastitog umjetničkog puta koji ga je definirao kao jednog od najoriginalnijih glazbenika u regiji. Njegova ostavština, kako je vidljivo iz Elline objave, nije samo glazbena, već i životna.

Humor i #PrgavaFamilija

Osim dubokih promišljanja, Ella je podijelila i anegdote koje oslikavaju prepoznatljivi humor obitelji Dvornik. Posebno su simpatični dijelovi u kojima Dino na duhovit način opisuje svoj odnos s Ellom, govoreći o njihovim prepirkama i situacijama u kojima bi čak i on 'užicao novac' od nje. Ti trenuci ljudskosti i obiteljske dinamike najbolje su sažeti u hashtagu koji je Ella dodala uz objavu - #PrgavaFamilija, čime je još jednom istaknula vatreni i iskreni temperament po kojem su poznati.

Reakcije pratitelja bile su iznimno emotivne. Poruke poput 'Neponovljiv!', 'Krenuše mi suze' i 'Fali mi taj čovik baš' preplavile su objavu, pokazujući koliko je Dino Dvornik i danas prisutan u sjećanju publike. Ellina objava nije samo podsjetnik na godišnjicu, već i slavlje života jednog neponovljivog umjetnika, oca i čovjeka čiji duh i danas živi kroz sjećanja onih koji su ga voljeli.

Njihovu seriju 'Dvornikovi' možeš gledati na platformi Voyo i prisjetiti se ove legende koja još uvijek živi kroz svoje pjesme i legendarne izjave.

VoyoDvornikoviDino DvornikElla Dvornik
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