Dinamo poslao braniča u Francusku: Evo gdje Torrente nastavlja karijeru

Hrvatski nogometni prvak Dinamo izvijestio je u srijedu da je 24-godišnji španjolski branič Raul Torrente otišao na jednogodišnju posudbu u francuskog prvoligaša Le Mans koji će na kraju sezone imati opciju otkupa ugovora.

"Raul Torrente sljedećih će godinu dana igrati u Ligue 1, u redovima Le Mansa, gdje odlazi na jednogodišnju posudbu s opcijom kupnje. Dragi Raule, hvala ti i sretno u Francuskoj", objavio je Dinamo putem društvene mreže X.

Le Mans je istodobno potvrdio na svom mrežnom portalu dolazak španjolskog braniča i objavio da je on sedmo pojačanje ovog ljeta nakon izborenog ulaska u prvu ligu.

"Ljevonogi središnji branič (1,93 m), snažan u duelu i dobar dodavač, donosi momčadi Patricka Videire svoje iskustvo na najvišoj europskoj razini", napisali su na Le Mansovom portalu opisujući svog novog igrača koji će u francuskoj momčadi nositi dres s brojem 16.

Le Mans je prošlu sezonu završio na drugom mjestu druge lige i nakon 16 godina izborio povratak u najviši rang.

Torrente je stigao u Dinamo prije dvije godine i u 30 nastupa postigao dva gola. Nažalost, u svibnju 2025. je teško ozlijedio koljeno te je zbog te ozljede izbivao s terena godinu dana. U prošloj sezoni je imao samo jedan nastup, u posljednjem kolu hrvatskog prvenstva protiv Lokomotive, kad je na terenu proveo 36 minuta.

Nogometno je odrastao u Granadi za koju je u prvoj španjolskoj ligi odigrao 35 utakmica, a nastupao je i za reprezentaciju Španjolske do 21 godine.

Specijalizirani nogometni mrežni portal Transfermarkt je Torrenteovu tržišnu vrijednost procijenio na 2,5 milijuna eura.