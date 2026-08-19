FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGREŠNA ODLUKA? /

Dinamo poslao braniča u Francusku: Evo gdje Torrente nastavlja karijeru

Dinamo poslao braniča u Francusku: Evo gdje Torrente nastavlja karijeru
×
Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Specijalizirani nogometni mrežni portal Transfermarkt je Torrenteovu tržišnu vrijednost procijenio na 2,5 milijuna eura

19.8.2026.
13:48
Sportski.net
Luka stanzl/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski nogometni prvak Dinamo izvijestio je u srijedu da je 24-godišnji španjolski branič Raul Torrente otišao na jednogodišnju posudbu u francuskog prvoligaša Le Mans koji će na kraju sezone imati opciju otkupa ugovora.

"Raul Torrente sljedećih će godinu dana igrati u Ligue 1, u redovima Le Mansa, gdje odlazi na jednogodišnju posudbu s opcijom kupnje. Dragi Raule, hvala ti i sretno u Francuskoj", objavio je Dinamo putem društvene mreže X.

Le Mans je istodobno potvrdio na svom mrežnom portalu dolazak španjolskog braniča i objavio da je on sedmo pojačanje ovog ljeta nakon izborenog ulaska u prvu ligu.

"Ljevonogi središnji branič (1,93 m), snažan u duelu i dobar dodavač, donosi momčadi Patricka Videire svoje iskustvo na najvišoj europskoj razini", napisali su na Le Mansovom portalu opisujući svog novog igrača koji će u francuskoj momčadi nositi dres s brojem 16.

Le Mans je prošlu sezonu završio na drugom mjestu druge lige i nakon 16 godina izborio povratak u najviši rang.

Torrente je stigao u Dinamo prije dvije godine i u 30 nastupa postigao dva gola. Nažalost, u svibnju 2025. je teško ozlijedio koljeno te je zbog te ozljede izbivao s terena godinu dana. U prošloj sezoni je imao samo jedan nastup, u posljednjem kolu hrvatskog prvenstva protiv Lokomotive, kad je na terenu proveo 36 minuta.

Nogometno je odrastao u Granadi za koju je u prvoj španjolskoj ligi odigrao 35 utakmica, a nastupao je i za reprezentaciju Španjolske do 21 godine.

Specijalizirani nogometni mrežni portal Transfermarkt je Torrenteovu tržišnu vrijednost procijenio na 2,5 milijuna eura.

DinamoLe MansRaul Torrente
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike