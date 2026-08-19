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DOBROTA BEZ GRANICA /

Posada Jadrolinijinog trajekta napravila gestu za Ivana iz Omiša: 'Svi smo proplakali'

Posada Jadrolinijinog trajekta napravila gestu za Ivana iz Omiša: 'Svi smo proplakali'
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Foto: Screenshot/RTL Danas/Dalmacija Danas

van se trenutačno nalazi u Domu za starije osobe u Supetru na Braču

19.8.2026.
14:34
danas.hr
Screenshot/RTL Danas/Dalmacija Danas
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Suze gospodina Ivana Tafrana dirnule su Hrvatsku nakon katastrofalnog požara koji je sijao strah omiškim područjem i za sobom ostavio ogromnu štetu. Skromnom čovjeku iz Stanića vatra je prošlog tjedna progutala sve - planula mu je kuća, radionica i nova prikolica

Gospodin Ivan je pred našim kamerama govorio da će štedjeti svaki euro kako bi kupio novu prikolicu. Suze je jedva mogao suspregnuti, ali nije nikome htio biti na teret. 

A onda mu je u ponedjeljak stigla nova prikolica, od anonimnog darivatelja. 

'Ovo nikada neću zaboraviti'

"Ne samo da se želim zahvaliti, nego prezahvaliti. Nema mjere kojom bih mogao iskazati ljubav prema tim ljudima koji su toliko za mene napravili. Van sebe sam, nisam mogao zamisliti da će netko tako dobro djelo napraviti za mene u trenucima kad mi je najteže", kazao je Ivan nakon što je čuo vijesti.

Ivan se trenutačno nalazi u Domu za starije osobe u Supetru na Braču. Pohvalio je brigu za štićenike i higijenske uvjete. Kaže kako se ondje može "lizati s poda". 

"Van sebe sam. Riječima ne mogu opisati što sam doživio. Obitelj iz mjesta Tugara u okolici Omiša učinila je puno za mene. Mnogi drugi su također učinili puno i za ostale. Hvala im do nebesa, ovo nikad neću zaboraviti", rekao je gospodin Ivan, pozitivno iznenađen valom dobrote koji mu je vratio nadu nakon katastrofe. 

Divna gesta posade trajekta

Ali lijepim gestama nije kraj pa je tako gospodina Ivana dočekala još jedna lijepa vijest. 

Članovi posade Jadrolinijinog trajekta 'Tin Ujević' među sobom su prikupili novac, a zatim su ga osobno odnijeli Ivanu u dom u Supetru.

"Stiska me i ne pušta, svi smo proplakali", opisali su reakcije za Dalmaciju Danas.

Za oporavak od posljedica požara trebat će vremena, ali malo je lijepih gesta potrebno da čovjek koji put zaplače i od sreće. 

OmišPožarPomoćPrikolicaJadrolinija
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