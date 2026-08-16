Ivica je kroz suze rekao da će štedjeti za novu prikolicu. Nakon priloga, javio se darivatelj!

Reporteri RTL-a Danas uživo su se u nedjelju navečer javili iz mjesta Stanići. Sveukupno je u velikom požaru na tom omiškom kraju oko 60 domova bilo zahvaćeno vatrom.

Uskoro će početi prijave šteta i tada će se znati kolika je. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je da će se procedura prijave šteta ubrzati te da bi sve trebalo biti gotovo u roku od nekoliko mjeseci.

U Stanićima je reporterka Marina Brcković razgovarala s Ivicom Tafranom, koji ima teško narušeno zdravlje, i kojemu je vatra progutala sve. Pa i radionicu. I ranije je jedva uspijevao skupiti novac za potrebne lijekove, sada je još teže.

Kroz suze je u javljanju uživo jedva govorio: "Najteže mi je... Kupio sam novu prikolicu, ali dat će Bog nekako da dođem do druge. Štedjet ću svaki euro pa ću je kupiti. Neću jesti, neću jesti, ali kupit ću prikolicu."

Kaže da će prihvatiti pomoć, ali samo ako onaj tko mu pomaže zbog toga neće ostati bez onoga što mu je potrebno.

"Ako mi netko može pomoći, neka pomogne, ali da se i on ne ošteti. Nemoj da mi pomogne pa da sutra nema. To bi mi bilo teže nego išta", rekao je.

Volonter Crvenog križa Damir Kulušić ipak donosi dobre vijesti. Za Ivicu su pronašli smještaj u Supetru, gdje će dobiti sve što mu je potrebno. Pronašli su i građevinsku tvrtku koja bi mu trebala pomoći obnoviti kuću.

"Evo suze...", zaplakao je Damir i prije nego je počeo govoriti.

"Sve će se obnoviti kako je i bilo", obećao je pa nastavio:

"Ovo je tragedija za cijelo mjesto, za Omiš. Žalost je. Jedan život je, nažalost, izgubljen, ali moglo je biti puno gore. Moja prva reakcija kada sam vidio požar bila je da moramo pomoći. Kći, sin i ja bili smo ovdje prvi dan i svaki dan ljudima donosimo vodu i pomažemo koliko možemo. Hvala svima koji pomažu, hvala i medijima. Nekako se sve vraća u normalu i nadam se da će život krenuti dalje", govori Kulušić.

Stigao iz Austrije pa krenuo pomagati

Njegov sin Marin stigao je čak iz Austrije. Nakon 15 sati putovanja kratko se odmorio s obitelji, a onda se dogodila tragedija.

"Nisam ni trenutka dvojio. Sa sestrom sam ukrcao stvari, vodu i deke i krenuo prema prihvatnom centru. Sve me teško pogodilo. Ovo je užas. Ima i gorih stvari, ali najteže mi je što je izgubljen jedan mladi život", rekao je Marin.

Njegova sestra Andrea zahvaljuje svima koji pomažu.

"Ivan, potom Ante i njegova supruga iz Lokve Rogoznice predivni su ljudi, a zadesilo ih je najgore. Mi smo 2017. godine, kada je sve gorjelo oko nas, dobili pomoć. Znamo kako je to i suosjećamo. Ostat ćemo koliko god bude potrebno."

Rješenja ipak ima i pomoć stiže. Obitelj Kulušić samo je jedan od primjera ljudi koji su nakon katastrofalnog požara odlučili pomoći svojim susjedima da ponovno stanu na noge.

No nakon što je RTL Danas objavio Ivanovu priču na televiziji, javio se čovjek koji će Ivanu pokloniti novu prikolicu!

Njegov identite je poznat redakciji, ali je zamolio anonimnost.