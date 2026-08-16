Mađari s djetetom (3) prošli autom kroz vatru, snimka kao da je iz pakla: 'Ne, ne, ne!

Dok se na omiškom području zbrajaju štete, policija i Državno odvjetništvo istražuju što je uzrok dosad nezapamćenog požara. Struja još nije vraćena na cijelo pogođeno područje, a mnogi stanovnici i turisti još proživljavaju stres i šok nakon dramatične noći.

Na mjestu na kojem je požar počeo u Lokvi Rogoznici policija i Državno odvjetništvo završili su očevid, a u istrazi su zatražili i pomoć mještana koji imaju nadzorne kamere.

"Policija je tražila kamere, mi smo ih odmah dali. Nismo ih mogli vidjeti jer nemamo struje, interneta. Policija je izuzela te kamere. Sve je ispitala, od mene, kuhara, žene, susjeda. Ja se nadam da će se naći uzrok", rekao je Goran Lović iz Lokve Rogoznice.

Na terenu je korišten i dron kojim se snima opožareno područje. Plan je napraviti više od 500 fotografija kako bi se izradila 3D mapa potrebna za vještačenje.

Mještani uvjereni da je požar podmetnut

Snimke nadzornih kamera policiji je predao i Marijo Lović. Mještani vjeruju da požar nije izbio slučajno, no službeni uzrok tek treba utvrditi istraga.

"Dvaput je već na istom mjestu počeo požar i tko god je bio, bilo je namjerno. Doli je prolaz gdje se može sakriti. To je žalosno. Odavde je počeo požar, ne prema gore, već prema tamo", rekao je Marijo Lović.

Goran Lović također smatra da okolnosti nisu uobičajene.

"Ljudima pobjegne, pale, dogodi se zlo, ali ovdje se nije dogodilo. Nema čovjeka, nema kuće, nema ničega, znači čisti terorizam."

Mještani upozoravaju i da borova šuma na području Lokve Rogoznice pogoduje iznimno brzom širenju vatre.

"Ovdje požari u Lokvi su dio tradicije, glupo je reći, ali kad se kaže Omiš uvijek se misli na požare u Lokvi Rogoznici", rekao je vatrogasac DVD-a Omiš Goran Matajčić.

Turisti bježali kroz vatru

Koliko je situacija bila dramatična pokazuju i snimke mađarske obitelji koja je automobilom pokušavala pobjeći iz Lokve Rogoznice. Par s trogodišnjim djetetom i bakom stigao je ondje tek tog dana, no ubrzo su se našli u koloni dok je vatra bila sve bliže.

"Ne, ne, ne možemo ovuda proći. Ne, ne, ne, ne! Zaletjet će se u nas", čuje se na snimci iz automobila.

Foto: RTL Danas

Kako se vatra približavala, situacija je postajala sve opasnija.

"Vatra je svuda oko nas. Tamo još uvijek ima dima. Možda i cesta gori. Ovdje je toliko vruće, više ne možemo izdržati", govorili su.

Foto: RTL Danas

Dio njihova automobila počeo je gorjeti, a staklo je puknulo od velike vrućine. Vratili su se prema Stanićima, pobjegli prema moru i ondje proveli oko sat vremena prije nego što je pomoć stigla gliserom.

'Mogli smo svi stradati'

Istim je putem pokušavao pobjeći i Ante Brnadić iz Lokve Rogoznice, plućni bolesnik kojemu je bijeg kroz dim bio posebno težak.

"Bilo je kritično i bio je tu dečko koji je i meni i sestri spasio život. Nadam se da ću mu se moći odužiti", rekao je Brnadić prije nego što se rasplakao.

Njegovu kuću pokušavali su spasiti brat i nećak koji su stigli iz Imotskog.

"Oni su gasili čašom vode, jer je nestalo vode, osim onog što je ostalo u sustavu", ispričao je.

Na omiškom području angažirano je oko 250 djelatnika HEP-a i volontera, a struja još nije vraćena svim korisnicima.

"Mislim da bi trebalo još dan, dva da sve završimo da bude kako treba", rekao je Ante Vuković, voditelj grupe HEP-a Imotski.

Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević rekao je da je trenutačni fokus na vraćanju infrastrukture u funkciju, dok bi uklanjanje glomaznog otpada trebalo početi sutra.

Traže bolju zaštitu za budućnost

Požar je zahvatio oko 1000 hektara, a mještani nakon svega upozoravaju da samo hidranti nisu dovoljni ako postojeća infrastruktura ne može osigurati potreban tlak vode.

"Naši ljudi viču: 'Di su hidranti?' Okej, lijepo je imati hidrante, svaka kuća, ali nemamo infrastrukturu koja prati te hidrante. Nama je pritisak vode pao kada su svi pustili vodu", rekao je Marijo Lović.

Šteta će se tek detaljno procjenjivati, ali stanovnici pogođenog područja poručuju da je sada najvažnije učiniti sve kako se katastrofa ovakvih razmjera više ne bi ponovila.