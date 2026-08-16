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GLAZBENE DIVE /

Spojili ih bezvremenski hitovi: Alka Vuica i Josipa Lisac oduševile zajedničkim druženjem

Spojili ih bezvremenski hitovi: Alka Vuica i Josipa Lisac oduševile zajedničkim druženjem
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Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Alka Vuica podijelila je kratki videozapis s dugogodišnjom prijateljicom, a fanovi ne prestaju nizati komplimente na račun popularnih pjevačica

16.8.2026.
20:09
Hot.hr
Dalibor Urukalovic/PIXSELL
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Pjevačica Alka Vuica (65) na svom je Instagram profilu podijelila trenutke opuštenog ljetnog druženja u Istri, a na fotografijama joj se pridružila Josipa Lisac (76). Objava koja prikazuje njihovo prijateljstvo oduševila je pratitelje, a ujedno je i podsjetnik na jednu od najpoznatijih suradnji na domaćoj glazbenoj sceni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alka Vuica (@alka.vuica)

Druženje u Istri

Fotografije, nastale u Labinu, prikazuju dvije glazbenice na terasi. "Predivni trenuci s mojom dragom Josipom", kratko je napisala Alka uz objavu na kojoj poziraju nasmiješene. Alka je odabrala šarenu haljinu, dok je Josipa nosila upečatljivu crvenu kombinaciju sa šeširom.

Pratitelji su u komentarima izrazili oduševljenje, nazivajući ih "divama" i "legendama" te ističući njihovu dugovječnost na sceni. Mnogi su objavu doživjeli kao lijep primjer prijateljstva u svijetu glazbe.

Pjesme koje su ih spojile

Alku Vuicu i Josipu Lisac veže i važna profesionalna suradnja. Upravo je Alka autorica tekstova nekih od najpoznatijih pjesama Josipe Lisac, poput "Gdje Dunav ljubi nebo" i "Danas sam luda". Riječ je o pjesmama koje su obilježile Josipinu karijeru i postale omiljene kod njezine publike.

Njihova suradnja s vremenom je prerasla u blisko prijateljstvo. Vuica je u više navrata s divljenjem govorila o svojoj prijateljici, a poznata je njezina izjava kako "imati Josipu Lisac za prijateljicu znači dotaknuti svemir".

Josipa LisacAlka VuicaPrijateljstvo
komentara
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