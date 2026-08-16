Mali Gabriel nas je duševio: Ima samo 10 godina, a već zna s kim želi zasvirati

U Pleternici se održava 5. Ljetni tamburaški kamp, koji je okupio 50 mladih zaljubljenika u tamburašku glazbu iz cijele Hrvatske, ali i iz Sombora, Subotice i Mostara. Tijekom kampa usavršavaju tehnike sviranja, uče tradicijsko pjevanje, sviranje starih instrumenata, ali i stvaranje bećarca.

Među njima je i desetogodišnji Gabriel Filipović iz Batrine. Tamburu, kaže, voli svim srcem i nije puno dvojio kada je čuo za kamp.

"Ja sam odlučio da ću ići. Kako nemam nikakvih obaveza, odlučio sam da ću doći", govori Gabriel.

Na kampu je i Antea Glavaš, ali ovoga puta u nešto drugačijoj ulozi. Godinama je dolazila kao polaznica, a sada je asistentica profesora."Meni je ovaj kamp oduvijek bio odličan, još kada sam bila polaznica. Puno je novih poznanstava, a od profesora sam pokupila puno dobrih stvari", kaže Antea.

Iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja

Na 5. Ljetni tamburaški kamp stigla su djeca iz različitih krajeva Hrvatske, ali i iz Sombora, Subotice i Mostara.

Tena Hac iz Gašinaca vraća se svake godine.

"Tu sam se nekako prilagodila, uklopila u društvo i osjećam se kao kod kuće", govori Tena.

Profesori ističu da posebno uživaju u individualnom radu s mladim glazbenicima. "To je jako lijep odnos kada radite jedan na jedan jer se možete povezati s učenicima, s polaznicima i zapravo radite na usavršavanju", objašnjava profesor Martin Marijanović.

Uz usavršavanje tehnike sviranja tambure, svake godine organiziraju se i dodatne radionice.

"Ove godine to su bile radionice vokalne tehnike, sviranja samice, sviranja gajdi i, naravno, stvaranja bećarca", kaže Saša Botički, voditelj Ljetnog tamburaškog kampa u Pleternici.

Svoje bećarce stvarali su i sami polaznici.

"Došli smo vam s različitih strana, tambura nas spaja svakog dana", samo je jedan od stihova koji su osmislili.

Tambura, rad i nova prijateljstva

Iako se na kampu mnogo radi i vježba, vremena za druženje ne nedostaje.

"Ujutro je doručak, poslije individualna nastava, probe orkestra, a između se nađe vremena i za mali predah i druženje", opisuje Tena.

Antea kaže da upravo prijateljstva daju kampu posebnu vrijednost.

"Ovdje se puno radi, ali steknu se i mnoga prijateljstva. Poslije se svi nastavimo družiti", kaže.

Desetogodišnjem Gabrielu upravo je to jedan od najdražih dijelova.

"Prezabavno je. Jako volim svirati i volim se družiti s prijateljima", kaže.

A prijatelji su, čini se, brzo prihvatili i njega.

"Gabriel? Ma on je odličan. Prvi put je ovdje, s nama je u smještaju i svi ga jako volimo", kaže Antea.

Gabriel već ima plan i za svoju tamburašku budućnost – jednoga bi dana volio zasvirati s tatom u orkestru.

"Ako budem puno vježbao, tata kaže da će se to, naravno, dogoditi", govori desetogodišnjak.

Do tada će vježbati, učiti i svirati. Jer Gabrielu je, kao i ostalim mladim polaznicima kampa u Pleternici, tambura očito prirasla srcu.

Peti Ljetni tamburaški kamp završava zajedničkim koncertom polaznika.