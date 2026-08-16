Čekao se neviđeni luksuz, a oni se vjenčali u boravku: 'Dvorce i otoke ionako imamo svaki dan'

Umjesto holivudskog spektakla o kojem su tjednima brujali mediji, Cristiano Ronaldo (41) i Georgina Rodríguez (32) odlučili su se za potpuno intimnu ceremoniju, a detalje su otkrili za časopis Vogue.

Vjenčanje u dnevnom boravku

Par s više od 750 milijuna pratitelja na društvenim mrežama sudbonosno je "da" izrekao točno na desetu godišnjicu svog prvog susreta, u dnevnom boravku kuće u portugalskom Cascaisu, okruženi samo svojom djecom.

Georgina je otvoreno priznala zašto su odbacili ideju o stotinama uzvanika. "Kao djevojčica maštala sam o najvećem dvorcu, kočiji i kruni punoj dijamanata. Sada želim samo intimnost. Dvorce, otoke i automobile imamo na dohvat ruke svaki dan, no mir i intima nama su najveći luksuz."

Nakit vrijedan milijune i blagoslov u Fatimi

Iako je broj gostiju sveden na minimum, modni i glamurozni detalji nisu izostali. U čast trgovini u kojoj su se 2016. upoznali, cijela je obitelj nosila kreacije modne kuće Gucci. Georgina se odlučila za bijeli svileni komplet sa suknjom, a Cristiano elegantno bež odijelo. Posebnu pažnju privukao je i njezin nakit, uz masivni zaručnički prsten nosila je Chopard ogrlicu s dijamantom od 50 karata, dok je sretne trenutke zabilježio slavni fotograf Juergen Teller (62).

Nakon zavjeta za stolom, supružnici su otišli po blagoslov u svetište u Fatimi. Klasičnog medenog mjeseca neće biti jer Cristiana odmah čekaju klupske obveze u Saudijskoj Arabiji, u sezoni za koju je najavio da bi mu mogla biti posljednja na terenu.

"Za nas je svaki dan medeni mjesec", poručio je nogometaš, dodavši s osmijehom kako ne isključuju mogućnost da njihova velika obitelj u budućnosti dobije još kojeg člana. Više detalja i fotografije s vjenčanja pogledajte OVDJE.