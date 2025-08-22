Od prodavačice iz siromašne obitelji do najpoznatije WAGsice: Kako je Georgina prije izgledala?

Georgina Rodríguez rođena je 27. siječnja 1994. u Argentini, a odrasla je u Španjolskoj, gdje je zbog financijskih poteškoća obitelji napustila plesnu karijeru i radila razne poslove. Preselila se u Madrid, gdje je radila kao prodavačica u trgovini Gucci, gdje je upoznala Cristiana Ronalda 2016. godine. Njezina karijera uzletjela je nakon veze s Ronaldom, postajući poznata influencerica i model te surađivala s brendovima poput Gucci, Prada i Dior. Danas je Georgina uspješna poduzetnica, influencerica i medijska zvijezda, a kako je izgledala prije nešto manje od deset godina - pogledajte u našoj galeriji.