Armada pokazala Grcima što znači pravi huk tribina: Detalj je sve pokazao

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Europsku ligu Rijeka je na Rujevici pred 6.900 gledatelja pobijedila PAOK sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Luka Menalo u 39. minuti na ubačaj Nike Jankovića.

Za PAOK je do 60. minute igrao Luka Ivanušec, dok Dejan Lovren nije zaigrao za gostujući sastav.

Grčki navijači već su napali društvene mreže Rijeke govoreći u stilu: "Tek ćete vidjeti kako je na Toumbi."

Uzvratni susret je 28. kolovoza u Solunu.

Riječani su izbacivanjem Shelbournea osigurali Konferencijsku ligu, a protiv grčkog sastava imaju priliku loviti i Europsku ligu. Nakon prvog susreta hrvatski prvak je u prednosti, no idućeg tjedna slijedi uzvrat na Toumbi.

