Djevojke s pivom i velikim perecom ukrale pažnju, ali najviše oduševila šefica poznate pivovare

Karlovački Dani piva ove godine slave 38. izdanje: od 29. kolovoza do 2. rujna šanac i Šetalište dr. Franje Tuđmana opet će biti prepuni dobre glazbe i bogate gastro ponude.

Na konferenciji se posebno istaknula lijepa Maud Meijboom-van Wel, predsjednica Uprave Heinekena Hrvatska, koja je najavila besplatno točenje piva iz fontane kod Kina Edison na otvorenju i zatvaranju te degustacije u „Svijetu piva“. Pola litre Karlovačkog koštat će 2,5 eura, a jedno pivo može se dobiti i za 10 vraćenih čaša.

Prošle godine atmosfera je bila nezaboravna! Svirali su Crvena jabuka, Baby Lasagna i Denis & Denis, a posjetitelji su uživali u hrani i piću do kasnih sati. I ove godine očekuju se vrhunski koncerti, tematske izložbe i gastro specijaliteti u velikom šatoru koji će raditi svaki dan do ponoći.

Pogledajte fotogaleriju s današnje konferencije, ali i prizore atmosfere s prošle godine.