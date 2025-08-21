Ogromne gužve na zagrebačkoj obilaznici zbog nesreće: Među 10 ozlijeđenih je i dijete

Na zagrebačkoj obilaznici dogodila se teška prometna nesreća nešto iza podneva. Najmanje 10 osoba je ozlijeđeno, a među njima i dvogodišnje dijete.

U prometnoj nesreći je sudjelovalo najmanje tri automobilima. Prema prvim informacijama, ima teško ozlijeđenih.

Na mjesto nesreće stigli su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Na tom dijelu obilaznice stvorila se golema gužva, a HAK je u 14.25 sati izvijestio kako je kolona na tom dijelu dugačka 11 kilometara.