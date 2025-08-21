Depresija ju je uništila: Ariana Grande bila je magnet za muškarce, a danas izgleda neprepoznatljivo

Ariana Grande (32) američka je pjevačica i glumica koja je karijeru započela u tinejdžerskim serijama na Nickelodeonu prije nego što je postala svjetska pop zvijezda. Debitantskim albumom Yours Truly probila se na vrh top lista, a kasniji albumi poput My Everything, Dangerous Woman i Thank U, Next donijeli su joj planetarnu popularnost. Osvojila je brojne nagrade, uključujući dvije Grammy nagrade, desetke Billboard i MTV priznanja te ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Iza glamura, proživjela je teške trenutke, uključujući teroristički napad na koncertu u Manchesteru 2017. godine i brojne javne prekide. Posljednjih godina često je u središtu pažnje zbog drastične promjene izgleda, mršavljenja i otvorenih borbi s PTSP-om, depresijom i anksioznošću.