TEŽAK PERIOD /

Depresija ju je uništila: Ariana Grande bila je magnet za muškarce, a danas izgleda neprepoznatljivo

Depresija ju je uništila: Ariana Grande bila je magnet za muškarce, a danas izgleda neprepoznatljivo
Foto: Profimedia
Ariana Grande-Butera rođena je 26. lipnja 1993. godine u Boca Ratonu na Floridi. Odrasla je u obitelji koja joj je od malih nogu pružila potporu u umjetničkom izražavanju. Još kao dijete pokazivala je sklonost glazbi i sceni – već u osnovnoj školi nastupala je u lokalnim kazališnim produkcijama i pjevala na raznim događanjima.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ariana Grande (32) američka je pjevačica i glumica koja je karijeru započela u tinejdžerskim serijama na Nickelodeonu prije nego što je postala svjetska pop zvijezda. Debitantskim albumom Yours Truly probila se na vrh top lista, a kasniji albumi poput My Everything, Dangerous Woman i Thank U, Next donijeli su joj planetarnu popularnost. Osvojila je brojne nagrade, uključujući dvije Grammy nagrade, desetke Billboard i MTV priznanja te ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Iza glamura, proživjela je teške trenutke, uključujući teroristički napad na koncertu u Manchesteru 2017. godine i brojne javne prekide. Posljednjih godina često je u središtu pažnje zbog drastične promjene izgleda, mršavljenja i otvorenih borbi s PTSP-om, depresijom i anksioznošću.

21.8.2025.
6:01
Hot.hr
Profimedia
Ariana GrandeIzgledTransformacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŽAK PERIOD /
Depresija ju je uništila: Ariana Grande bila je magnet za muškarce, a danas izgleda neprepoznatljivo