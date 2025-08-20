Mbappé zabio u debiju s 'Modrićevim' brojem na leđima i odmah pokazao novu proslavu pogotka

Nova sezona, novi trener, novi broj na leđima, ali isti Kylian Mbappé. Francuski superstar poveo je Real Madrid do pobjede na otvaranju La Lige, srušivši čvrstu Osasunu rezultatom 1:0. Njegov pogodak iz jedanaesterca osigurao je pobjednički debi za Xabija Alonsa na klupi Kraljevskog kluba, no utakmicu, odigranu 19. kolovoza 2025., obilježili su i kontroverzna sudačka odluka, ali i Mbappéova nova, zagonetna proslava gola koja je odmah postala tema rasprava.

Alonsu pobjednički debi, ali Real se mučio s Osasuninim bedemom

Iako je Santiago Bernabéu bio ispunjen do posljednjeg mjesta u iščekivanju početka nove ere pod vodstvom klupske legende Xabija Alonsa, prvo poluvrijeme nije ponudilo spektakl. Alonso je na teren poslao momčad s nekoliko novih lica; debitirali su Trent Alexander-Arnold na desnom boku, Dean Huijsen u srcu obrane i Álvaro Carreras na lijevoj strani. No, unatoč dominaciji u posjedu lopte koja je dosezala čak 71%, Realova igra bila je spora i predvidljiva.

Ta se kontrola teško pretvarala u konkretne prilike. Obrana Osasune, pod taktičkom palicom novog trenera Alessija Liscija, stajala je duboko i kompaktno u formaciji 5-3-2, uspješno zatvarajući sve prilaze svom golmanu Sergiju Herreri. Jedine prijetnje stizale su iz daljine, preko udaraca stopera Huijsena i Édera Militãa, a sam Mbappé bio je relativno tih, s jednim nepreciznim pokušajem nakon dodavanja Viníciusa Júniora. Bilo je vidljivo da momčadi nedostaje svježine, što je posljedica skraćenih priprema zbog nastupa na Svjetskom klupskom prvenstvu, kao i izostanka ozlijeđenog Judea Bellinghama. Gosti iz Pamplone na odmor su otišli s ispunjenim ciljem – mreže su mirovale.

Bljesak genijalnosti i kontroverza koja je prelomila utakmicu

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 51. minuti. Mbappé je primio loptu na desnoj strani, sjurio se u kazneni prostor i oštrim lažnjakom izbacio iz ravnoteže braniča Juana Cruza, koji ga je nespretnim klizećim startom srušio s leđa. Sudac Adrián Cordero bez oklijevanja je pokazao na bijelu točku. Uslijedili su žestoki prosvjedi gostujućih igrača, koji su smatrali da je kontakt bio minimalan, no nakon provjere u VAR sobi, odluka je ostala na snazi.

Odgovornost je preuzeo upravo francuski napadač. Namjestio je loptu, napravio karakterističan, kratki zastoj u zaletu i poslao vratara Herreru, inače specijalista za jedanaesterce, u jednu, a loptu mirno plasirao u drugu stranu mreže za vodstvo Reala i erupciju oduševljenja na tribinama. Bio je to njegov 45. pogodak za klub i jedini način da se probije Osasunin čvrsti blok. Francuz je proglašen i igračem utakmice, a statistika otkriva njegovu važnost – unatoč teškim uvjetima, zabilježio je osam uspješnih driblinga i osvojio čak 11 duela.

Više od gola: Simbolika "desetke" i nova proslava

Ovaj pogodak bio je mnogo više od običnog otvaranja golgeterskog računa u novoj sezoni. Bio je to prvi Mbappéov gol u dresu s legendarnim brojem 10, koji je naslijedio od kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića nakon njegovog odlaska u AC Milan. Nakon što je u debitantskoj sezoni nosio devetku i završio kao najbolji strijelac La Lige s 31 golom, preuzimanje desetke simbolički ga potvrđuje kao apsolutnog vođu novog Realovog projekta.

"Vidi se da Kylian želi učiniti još više nakon sjajne prve godine. Ne znam je li to povezano s novim brojem ili jednostavno s njegovom željom za pobjedom, ali on želi inspirirati suigrače. Njegovu glad vidite svaki dan", izjavio je nakon utakmice trener Xabi Alonso, a prenosi ESPN.

Misteriozna gesta koja je zaintrigirala navijače

Neposredno nakon postignutog gola, Mbappé je iznenadio javnost novom proslavom. Umjesto svoje prepoznatljive poze s prekriženim rukama, koja je postala globalni fenomen i koju su mnogi kopirali, Francuz je prišao jednoj od kamera uz teren i izveo "simpatičnu gestikulaciju rukama". Ovaj potez odmah je pokrenuo rasprave na društvenim mrežama o značenju nove proslave, a mnogi vjeruju da je to namjeran odmak od stare kako bi stvorio novi, jedinstveni potpis u eri s brojem 10.

Real Madrid je na kraju, unatoč ne pretjerano uvjerljivoj igri, upisao ključna tri boda na otvaranju sezone. U drugom poluvremenu priliku za debi dobio je i 18-godišnji Argentinac Franco Mastantuono, koji je umalo zabio u završnici. Za Osasunu, koja je utakmicu završila s desetoricom nakon isključenja Abela Bretonesa u sudačkoj nadoknadi, ostaje gorak okus zbog načina na koji su primili gol. Kylian Mbappé je, s druge strane, poslao jasnu poruku – i ove sezone bit će ofenzivni talisman momčadi, čovjek odluke koji piše novo poglavlje svoje priče na Bernabéu, sada s mitskom desetkom na leđima.