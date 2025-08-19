Real teže nego što je bilo očekivano srušio Budimirovu Osasunu, Mbappe presudio

NEUVJERLJIVI KRALJEVI /

Foto: Profimedia

Mbappe zabio iz penala za tri boda Reala

19.8.2025.
23:19
HINA
Profimedia
Nogometaši Real Madrida pobijedili su pred svojim navijačima Osasunu s 1-0 u posljednjoj utakmici prvog kola nove sezone španjolske La Lige.

Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz kaznenog udarca.

Foto: Profimedia

Osasuna je u završnici utakmice ostala s igračem manje, jer je Abel Bretones zaradio crveni karton zbog udarca laktom.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir odigrao je cijelu utakmicu za Osasunu i u 40. minuti je došao u priliku, ali je sa 15-ak metara loše pucao.

