Real teže nego što je bilo očekivano srušio Budimirovu Osasunu, Mbappe presudio

Mbappe zabio iz penala za tri boda Reala
Nogometaši Real Madrida pobijedili su pred svojim navijačima Osasunu s 1-0 u posljednjoj utakmici prvog kola nove sezone španjolske La Lige.
Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz kaznenog udarca.
Osasuna je u završnici utakmice ostala s igračem manje, jer je Abel Bretones zaradio crveni karton zbog udarca laktom.
Hrvatski reprezentativac Ante Budimir odigrao je cijelu utakmicu za Osasunu i u 40. minuti je došao u priliku, ali je sa 15-ak metara loše pucao.
