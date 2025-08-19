Potpisao ugovor života pa se ozlijedio: Friganu puknuo ligament par dana nakon transfera karijere

Svega nekoliko dana nakon što je potpisao za Parmu, hrvatski nogometaš Matija Frigan (22) teško se ozlijedio na treningu, objavio je talijanski prvoligaš.

Frigan se ozlijedio tijekom treninga, a prema prvim vijestima stradalo mu je koljeno.

"Napadaču je puknuo prednji križni ligament lijevog koljena. Ekipa, trenerski stožer i svi u Parma Calciju žele Matiji snažan povratak na teren. Matija, uz tebe smo," objavila je Parma.

Talijani nisu naveli kada bi se Frigan mogao vratiti na teren, međutim ova vrsta ozljede zahtijeva operaciju i obično četiri do šest mjeseci pauze.

Težak je to udarac za mladog napadača koji je prošlog petka potpisao za Parmu stigavši iz Westerloa za devet milijuna eura plus dodatnih milijun eura u bonusima.

Njegova ozljeda stvara i veliki problem za Parmu koja će ponovo u "shopping" kako bi pronašla zamjenu.

Frigan je karijeru počeo u Rijeci, prošao je posudbe u Orijentu i Hrvatskom dragovoljcu, a 2023. je preselio u Westerlo.

Frigan je ukupno odigrao 75 utakmica za Westerlo postigavši 20 golova uz pet asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivanušec: 'Nismo podcijenili Rijeku, ali na Rujevici idemo po pobjedu'