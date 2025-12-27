Ovaj zadatak zadao je glavobolje: Ako pronađete broj 20 za pet sekundi, vi ste genije

Detektivski zadaci sve više osvajaju društvene mreže, osobito oni koji izazivaju korisnike da pronađu izgubljene predmete ili skrivene životinje koje su gotovo neprimjetne jer se savršeno stapaju s okolinom.

Ovi izazovi nisu samo zabavni, već i nevjerojatno intrigantni jer traže oštru pažnju na detalje i sposobnost uočavanja stvari koje drugi često previdite.

Jedan od takvih izazova postao je pravi hit na popularnoj Reddit stranici r/FindTheSniper. Na fotografiji koja je izazvala ogromnu pažnju korisnika, prikazana je hrpa malih drvenih privjesaka, na kojima su ispisani brojevi - od dvoznamenkastih do troznamenkastih.

No, ono što je potrebno pronaći je broj 20.

Nekima je trebalo vremena

Dok su neki brzo uspjeli otkriti uljeza, drugima je ovaj zadatak zadavao muke. Priznali su da im je bilo teško pronaći gdje se točno skriva broj 20.

"Odmah sam ga pronašao, ali ovaj put je definitivno bila sreća, a ne vještina", "Doslovno pronađeno unutar jedne sekunde", "Našao sam ga za samo nekoliko sekundi. Obično sam jako loš u tome, pa možda samo sreća", "Nije mi trebalo predugo. Oko tri minute", "Odustala sam i shvatila da je ovo neka igra riječi koju ne razumijem, sad se osjećam glupo", "Bože, pregledao sam to vjerojatno 20 puta", "Našao sam ga nakon otprilike 30 sekundi pretraživanja, ali kolekcija brojeva u različitim orijentacijama je jednostavno dobra zabava, iskreno", "Predugo mi je trebalo. Na kraju sam morao ići jedan po jedan", pisali su.

Gdje se nalazi broj 20?

Broj 20 nalazi se na samom dnu fotografije, smješten između broja 196 i broja 166.

Foto: Reddit

Ako pažljivo pogledate fotografiju od donjeg ruba prema gore, vidjet ćete da se broj 20 skriva upravo na tom mjestu, u savršenom skladu s ostatkom brojeva, koji izgleda kao da čeka da ga primijetite.