FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMAMO SE ČEMU NADATI /

Hrvatska skočila na ljestvicama: Evo kakve nam se šanse daju za Eurosong

Hrvatska skočila na ljestvicama: Evo kakve nam se šanse daju za Eurosong
×
Foto: Screenshot Eurovision World.com/neva Zganec/pixsell

Naši susjedi iz Srbije trenutačno su 23., a na posljednjem mjestu je Crna Gora

15.2.2026.
23:40
Jakov Sedlar
Screenshot Eurovision World.com/neva Zganec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Završila je Dora 2026. i Hrvatska je izabrala - na Eurosongu će nas predstavljati etno-pop sastav LELEK

Grupa LELEK osvojila je srca i žirija i publike. Od žirija su dobile 77 bodova, a od publike 96 bodova.

Ljestvice koje prikazuju tko bi mogao biti pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga već prikazuju favorite. Tako je nakon prve finalne večeri Hrvatska skočila na 18. mjesto. Nakon toga Hrvatska je pala na 20. pa čak i 22. mjesto. 

Ipak, pobjedom grupe LELEK i odabirom pjesme 'Andromeda', Hrvatska je sada ipak na 17. mjestu.

Hrvatska skočila na ljestvicama: Evo kakve nam se šanse daju za Eurosong
Foto: Screenshot Eurovision World.com

Trenutno najveći favoriti Finska i Izrael

Prognoze im trenutačno daju 2 posto šanse za pobjedu. Na prvom mjestu je Finska s 11 posto, Izrael je drugi s 10 posto, a na trećem mjestu je Švedska s osam posto šanse za pobjedu. 

Naši susjedi iz Srbije trenutačno su 23., a na posljednjem mjestu je Crna Gora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lelek kod Mojmire uoči nastupa na Dori: 'Nitko se ne bi trebao odreći onoga što jest'

Dora 2026.Eurosong 2026.KladioniceLelek
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx