Hrvatska skočila na ljestvicama: Evo kakve nam se šanse daju za Eurosong

Završila je Dora 2026. i Hrvatska je izabrala - na Eurosongu će nas predstavljati etno-pop sastav LELEK.

Grupa LELEK osvojila je srca i žirija i publike. Od žirija su dobile 77 bodova, a od publike 96 bodova.

Ljestvice koje prikazuju tko bi mogao biti pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga već prikazuju favorite. Tako je nakon prve finalne večeri Hrvatska skočila na 18. mjesto. Nakon toga Hrvatska je pala na 20. pa čak i 22. mjesto.

Ipak, pobjedom grupe LELEK i odabirom pjesme 'Andromeda', Hrvatska je sada ipak na 17. mjestu.

Foto: Screenshot Eurovision World.com

Trenutno najveći favoriti Finska i Izrael

Prognoze im trenutačno daju 2 posto šanse za pobjedu. Na prvom mjestu je Finska s 11 posto, Izrael je drugi s 10 posto, a na trećem mjestu je Švedska s osam posto šanse za pobjedu.

Naši susjedi iz Srbije trenutačno su 23., a na posljednjem mjestu je Crna Gora.

