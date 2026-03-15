Srbe upozorili da ne putuju u Hrvatsku, a onda preokret? 'Nisu obavijestili kolege da će nas napasti'

Dok srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova savjetuje svojim građanima da u Hrvatsku putuju samo u slučaju nužde, tamošnja državna aviokompanija širi svoju ljetnu ponudu upravo za tu destinaciju, objavili su u nedjelju srpski mediji, što je otvorilo pitanje kontradiktornih poruka iz državnih institucija.

Naime, srbijansko ministarstvo nedavno je ažuriralo svoj "semafor" za procjenu sigurnosti putovanja na kojem su Hrvatsku smjestili u narančastu zona, koja znači da svojim građanima preporučuju putovanje u tu zemlju samo u slučaju krajnje potrebe. Našu su zemlju tamo smjestili zbog, kako kažu, sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, prenosi Nova.rs.

Takve se preporuke posebno odnose na organizirana putovanja za koja se preporučuje dodatna konzultacija s nadležnim institucijama radi procjene sigurnosnih rizika.

Ne slušaju Vučića?

Istovremeno, tamošnja nacionalna aviokompanija Air Serbia planira proširenje letova prema Hrvatskoj. Generalni direktor prijevoznika Jiri Marek pojasnio je da kompanija ovoga ljeta planira pokrenuti dvije tjedne linije prema Braču. Najavljuju skoru prodaju karata.

Uvođenjem promjena Air Serbia će tijekom ljetne sezone imati do 38 tjednih letova za Hrvatsku. Među njima je 13 linija za Zagreb, svakodnevni letovi za Dubrovnik, šest za Split, pet za Pulu, tri za Zadar i dva za Rijeku.

Na kontradiktornu situaciju upozorila je članica Predsjedništva Stranke slobode i pravde Valentina Reković, koja smatra da ovakvi potezi ukazuju da nedosljednost državne politike. "Air Serbia povećala broj letova za Hrvatsku uvodeći novu destinaciju - Brač. Ili broj Srba koji u krajnjoj nuždi putuju u zemlju koja bi da nas napadne, kako reče Vučić, raste ili Marka Đurića ne fermaju ni Suzana Vasiljević ni Branko Malović", dodala je.

Reković je ukazala da je Suzana Vasiljević, inače članica nadzornog odbora Air Serbie i savjetnica predsjednika države trebala obavijestiti kolege o izjavama Aleksandra Vučića o odnosima s Hrvatskom. "Izgleda da nije obavijestila kolege da je njen šef nedavno dogovorio kako će nas Hrvatska napasti, 'samo čekaju pravi trenutak', pa da možda odustanu od novih letova i destinacija", zaključila je.

