Šušnjar opleo po Vučiću i Srbiji: 'Dobre vijesti prekriju jeftinim spinovima i galamom'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na svom X profilu povodom podizanja kreditnog rejting Hrvatske s A- na razinu A. Napisao je da je to velika vijest i potvrda da je 'Hrvatska danas sigurnija, jača i vjerodostojnija'.

Istaknuo je da to nije vijest za 'uski krug ekonomista', nego za svakoga tko 'živi, radi, ulaže ili otplaćuje kredit'. Prema njegovim riječima, ovo znači manje rizika, a time i povoljnije uvjete financiranja i povoljnije stambene kredite.

"I da, dobro je da to svi čuju — bez kompleksa i bez lažne skromnosti. Hrvatska je danas po rejtingu ispred dijela Europske unije. Ispred Italije. Ispred Grčke. Ispred Mađarske. Ispred Rumunjske. Ispred Bugarske. Ispred Poljske. Ispred Cipra i Malte", poručio je Šušnjar.

'Jeftini spinovi'

U nastavku je indirektno prozvao Srbiju i Aleksandra Vučića, kazavši da su oni krivi za to što se ovakve vijesti teško probiju do građana.

"Nažalost, ovakve se vijesti teško probijaju do građana jer ih gotovo uvijek prekriju galama i jeftini spinovi koji nam dolaze iz susjedstva, odnosno iz B kategorije zemalja. Pogotovo od onih koji su opsjednuti Hrvatskom, koji žive od vlastite propagande i od toga da sami sebi aplaudiraju pred ogledalom", napisao je Šušnjar.

"Neka onda B kategorija nastavi s press konferencijama, crtanjem po ploči, nošenjem kišobrana i velikim riječima. Mi ćemo nastaviti s rezultatima i slovom A, poručio je Šušnjar.

Turistička sezona

U nastavku objave osvrnuo se na nadolazeću turističku sezonu.

"Polako kreće turistička sezona, što znači da je jedina raketna brzina koja je ovih mjeseci doista važna u i oko Hrvatske ona kojom radnici i turisti iz okolnih zemalja počinju pristizati u Hrvatsku", osvrnuvši se na srpske rakete, tzv. 'Zagrepčanke'.

Također je primijetio i novi trend u političkoj komunikaciji, dodavši kratko na kraju: "Zanimljivo je kako su post scriptum objave odjednom postale tako popularne u cijeloj regiji”.

