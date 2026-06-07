Navijači poslali jasnu poruku Daliću pred put u Ameriku: 'Sa starješinama je ovo sve tromo...'

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2-1 (0-0) u Varaždinu, u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike.

Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraž Šporar. Do 93. minute je bilo 1-1, a u posljednjim trenucima ogleda odlično je reagirao Mario Pašalić i lucidno zabio za 2-1 Hrvatske.

Navijači nisu pretjerano zadovoljni viđenim, a ovo su neki od komentara:

Pobjeda, ali sve skupa slabo.

Sretan put našim sportašima u SAD, neka ostanu zdravi i u snazi i pametni...

Trening utakmica, čuvaju se nogice, sa starješinama to tromo izgleda, svi zdravi, idemo dalje.

Iskreno, to se vidi iz aviona, ovo nije igra za SP, sporo, tromo i bezidejno.

Niti igre, niti htijenja... jadno.