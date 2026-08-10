Uhićen šef osiguranja našeg poznatog kluba: Srbinu prodao kokain, pazite gdje je sakrio drogu

N.K. (52), zaštitar i voditelj osiguranja poznatog dubrovačkog noćnog kluba Revelin uhićen je nakon što je kasno navečer na području stare dubrovačke jezgre u petak prodao gram kokaina turistu iz Srbije, doznaje u ponedjeljak Dubrovački dnevnik.

Prodaju su u 23.58 sati uočili policajci u civilu, koji su odmah prišli Srbinu i kod njega pronašli drogu koju je netom kupio.

Uhitili su 52-godišnjaka, inače zaštitara u tvrtki Perak protektor koji je angažiran kao voditelj osiguranja u spomenutom klubu, a imali su što vidjeti kad su ga pretražili. U džepu svojih hlača i walkie-talkiju skrivao je šest PVC-pakiranja s ukupno 5,2 grama kokaina.

Policija je ubrzo nabavila sudski nalog i pretražila njegovu obiteljsku kuću u Gružu. Unutra su pronašli još četiri pakiranja droge, s ukupno 430 grama kokaina. Oduzeli su i dvije digitalne vage, kao i 294 prazne PVC-vrećice za pakiranje narkotika.

Određen istražni zatvor

Protiv 52-godišnjaka policija je podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu. Nakon privođenja i saslušanja, zbog svih okolnosti, a posebice zbog velike količine droge i izražene "visoke kriminalne volje", određen mu je istražni zatvor u trajanju do 30 dana, koji se može i produžiti.

Dodatna otegotna okolnost za uhićenog muškaraca je i to što je prodavao drogu unatoč činjenici da je kao voditelj osiguranja kluba bio zadužen za sigurnost posjetitelja. Njegov odvjetnik predložio je blažu mjeru, s obzirom na to da je 52-godišnjak nakon uhićenja izrazio kajanje i predao zalihu koju je skrivao u kući. Međutim, sudac nije popustio te je ustvrdio kako bi zaštitar, da ga se pusti na slobodu, mogao ponoviti kazneno djelo.

Oglasila se policija

O slučaju se priopćenjem oglasila dubrovačko-neretvanska policija.

Prenosimo ga u cijelosti:

"Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim državljaninom Republike Hrvatske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Osumnjičeni muškarac uočen je u kasnim noćnim satima u petak, 7. kolovoza, na užem području stare gradske jezgre prilikom prodaje, odnosno primopredaje paketića s drogom stranom državljaninu. Policijski službenici su odmah potom intervenirali te su od kupca, državljanina Srbije, oduzeli jedan gram kokaina, nakon čega je priveden u službene prostorije policije gdje mu je izdan prekršajni nalog sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Istodobno je uhićen i 52-godišnji preprodavač koji je prilikom uhićenja policiji dragovoljno predao tri pakiranja s ukupno 2,8 grama kokaina skrivena u odjeći. Daljnjim pregledom od strane policijskih službenika unutar prepravljenog kućišta tehničkog predmeta, koji predstavlja dio njegove radne opreme, pronađena su još tri pakiranja s ukupno 2,4 grama kokaina.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku, u subotu, 8. kolovoza, provedena je pretraga stana u Dubrovniku kojeg koristi osumnjičeni 52-godišnjak. Pretragom je pronađeno i oduzeto još ukupno 430 grama kokaina pakiranog u četiri veća pakiranja, dvije precizne digitalne vage za vaganje droge te 294 prazne PVC vrećice namijenjene za uličnu preprodaju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni muškarac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je istražni zatvor u trajanju do mjesec dana te je prepraćen u Zatvor u Dubrovniku", navela je policija.